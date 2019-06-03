Мальчика, упавшего с балкона в Приамурье, обследовали

Как сообщили ИА «Амур.инфо» в пресс-службе министерства здравоохранения Амурской области, подтверждается тяжелая состояние пострадавшего. Врачи приступили к лечению. Ребенок находится в реанимации.

Следственное управление СКР по Амурской области сообщило, что по факту случившегося проводится доследственная проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.