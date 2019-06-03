Мальчика, упавшего с балкона в Приамурье, обследовали
Обновлено: 21:47
Мальчику, который пострадал при падении с балкона в Бурейском районе Приамурья, проведен комплекс диагностических мероприятий в Бурейской больнице: УЗИ, рентгенография и осмотр специалистами. Происшествие случилось в поселке Талакан.
Как сообщили ИА «Амур.инфо» в пресс-службе министерства здравоохранения Амурской области, подтверждается тяжелая состояние пострадавшего. Врачи приступили к лечению. Ребенок находится в реанимации.
Следственное управление СКР по Амурской области сообщило, что по факту случившегося проводится доследственная проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.
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