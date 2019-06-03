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сегодня, 21:25 0

Мальчика, упавшего с балкона в Приамурье, обследовали

Мальчика, упавшего с балкона в Приамурье, обследовали
Фото: ru.depositphotos.com

Обновлено: 21:47

Мальчику, который пострадал при падении с балкона в Бурейском районе Приамурья, проведен комплекс диагностических мероприятий в Бурейской больнице: УЗИ, рентгенография и осмотр специалистами. Происшествие случилось в поселке Талакан.

Как сообщили ИА «Амур.инфо» в пресс-службе министерства здравоохранения Амурской области, подтверждается тяжелая состояние пострадавшего. Врачи приступили к лечению. Ребенок находится в реанимации.

Следственное управление СКР по Амурской области сообщило, что по факту случившегося проводится доследственная проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

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#дети #здоровье #происшествия

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