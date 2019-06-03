Подведены итоги рабочей поездки Александра Козлова в Амурскую область

Пресс-служба министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики опубликовала итоги рабочей поездки министра Александра Козлова в Амурскую область.

Александр Козлов подарил электронную инвалидную коляску Юрию Сергееву. У мужчины из Амурской области нет левой руки и обеих ног. В 2012 году он попал под поезд и стал инвалидом. В 2017 году Юрий Сергеев написал президенту России во время прямой линии и рассказал о том, что хочет учиться и работать, хочет переехать из деревни (где нет условий для жизни инвалида) в город. Письмо Сергеева вошло в известную «зеленую папку», которую Владимир Путин вручил во время своего визита в Амурскую область губернатору Приамурья (на тот момент – Александр Козлов). В течение нескольких месяцев Юрий Сергеев перебрался в Благовещенск, поступил в институт, нашел работу, где ему предоставили служебное жилье. Но по прошествии времени мужчина вновь был вынужден обратиться за помощью. В апреле 2019 года на личном приеме у министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александра Козлова он рассказал, что у него забрали электронную инвалидную коляску, сославшись на то, что изменились условия предоставления.

«В свое время мы Юрию помогли. В нынешних условиях дольше будем изучать "новые условия" и писать в различные инстанции. Теперь у него есть своя собственная коляска, которую ни через год, ни через три никто не заберет», – сказал Александр Козлов.

Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики выделит 297 миллионов рублей на реконструкцию отделения анестезиологии и реанимации Амурской областной клинической больницы. Капитальный ремонт здесь не проводился 25 лет.

«Нужно заменить больничные лифты, которые предназначены для транспортировки больных в отделение. Изжили себя инженерные сети, коммуникации. Хотелось бы сделать перепланировку, чтобы был прямой доступ к палатам, а не за углами коридоров», – рассказал заместитель главного врача Амурской областной клинической больницы по хирургии Евгений Брегадзе.

Приступить к началу работ планируется в сентябре. Ремонт займет от 7 до 9 месяцев. На это время все 12 коек отделения разместят в крыле стационара. Федеральные деньги на ремонт отделения будут выделены в рамках Плана социального развития центров экономического роста («Единая субсидия»). Сейчас Амурская область получает деньги по этой программе на реализацию 30 мероприятий, например таких, как переселение граждан из аварийного жилья, строительство детского сада и школы в Свободном, реконструкция набережной в Благовещенске.

Набережная реки Амур в Благовещенске уже получает федеральное финансирование по линии Минвостокразвития. 600 миллионов рублей выделены в прошлом году на реконструкцию и берегоукрепление участка в районе центральной площади города. Работы будут завершены в ноябре. Но остается еще один участок, отремонтировать который своими силами регион не сможет. Во время выездного совещания, в котором приняли участие глава Минвостокразвития России Александр Козлов, губернатор Амурской области Василий Орлов, мэр Благовещенска Валентина Калита, была достигнута договоренность о том, что Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики рассмотрит вариант поддержки оставшейся части набережной.

«Мы окажем необходимую поддержку. Понятно, что участку на реке Амур необходимо уделить внимание в первую очередь. Это фасад нашей страны», – сказал Александр Козлов.

Всего в Амурской области на федеральные деньги, выделяемые по Плану социального развития центров экономического роста, будет выполнено 30 мероприятий (с 2018 по 2020 годы). Приамурье получит 5,1 миллиарда рублей.

Так, уже приобретено и установлено более 35 единиц современного медицинского оборудования в Свободненской больнице и Свободненской поликлинике. Обновлено оборудование в техническом колледже в городе Свободный. Построены сети теплоснабжения линии и водоснабжения. В прошлом году 324 человека получили новые квартиры по программе переселения из аварийного жилья. В этом году начнутся работы по строительству школы на 528 мест и родильного дома.

В целом в 11 регионах Дальнего Востока по Планам социального развития центров экономического роста будет построено, отремонтировано, модернизировано 412 объектов. До 2021 года федеральный бюджет выделил 94 миллиарда рублей.

Также в рамках рабочего визита главы Минвостокразвития в Амурскую область состоялся ряд совещаний при председательстве заместителя председателя правительства РФ – полномочного представителя президента в ДФО Юрия Трутнева. Одна из встреч была посвящена строительству взлетно-посадочной полосы в аэропорту Благовещенска. На сегодняшний день до сих пор не найден подрядчик. Строительство и реконструкция аэропортового комплекса предусмотрены государственной программой «Развитие транспортной системы» с финансированием из федерального бюджета в размере 4,67 миллиарда рублей с 2019 по 2021 годы.

«Решили наказать руководство Минтранса и Росавиации за плохо организованную работу. Три раза проходили конкурсные процедуры, три раза они не состоялись. Было поручение президента Российской Федерации, и ничего не двигается. Поэтому это просто плохая организация работы, а самое главное, на мой взгляд, отсутствие ответственности и отсутствие понимания, что от этого страдают люди», – прокомментировал итоги совещания вице-премьер Юрий Трутнев.

Ход строительства газоперерабатывающего завода (АГПЗ) и перспективы строительства еще одного крупного проекта – газохимического комплекса (АГХК) – обсудили на совещании в городе Свободный. Как рассказал генеральный директор ООО «Газпром переработка Благовещенск» Юрий Лебедев, сейчас на строительной площадке АГПЗ заканчивается монтаж лицензионного оборудования на первой и второй технологических линиях, которые будут введены в эксплуатацию в 2021 году. Завершена подготовка фундаментов под крупнотоннажное оборудование третьей технологической линии завода, в июне начнется монтаж установок криогенного разделения газа и тонкой очистки гелия второго пускового комплекса.

Текущий статус Амурского ГХК представил председатель правления ПАО «СИБУР Холдинг» Дмитрий Конов.

«Договорились с руководством СИБУРа о проведении отдельной встречи в правительстве РФ по обсуждению тех вопросов, которые необходимо решить для старта проекта», – сказал Юрий Трутнев.

Самым масштабным событием на Дальнем Востоке в эти дни стала стыковка российской и китайской частей моста. Автомобильный международный мост станет первым, который соединит берега РФ и КНР. Строительство началось в декабре 2016 года. Мост строится без бюджетных денег. Движение для автомобилей будет открыто весной 2020 года.

«Когда мы только стартовали (2016 год), одно из областных предприятий находилось на грани закрытия, потому что заказов не было. С началом строительства моста – появился заказ, и люди не потеряли работу. С каждым месяцем объемы увеличивались, соответственно, все больше и больше людей трудилось на этой стройке. Максимально – на одном из этапов – 960 человек! То есть за каждой опорой и балкой, за каждым болтом и километром дороги... За всем, что вы видите здесь – стоит человек. Строитель, монтажник, водитель бульдозера. Этот мост строят люди! Это они придумали, как укрепить конструкцию в бурной и непредсказуемой реке. Это они спаяли и надвинули 5 тонн металлоконструкций. Мост – это не бездушная железная конструкция. Мост – это люди», – отметил Александр Козлов.

«Товарооборот между Россией и Китаем в 2018 году составил больше 100 миллиардов долларов. Это большая часть нашей экономики. И для реализации инвестиционных проектов, которых на Дальнем Востоке сегодня реализуется больше 1 500, очень важна логистика. Она сокращает расходы и делает проекты рентабельными. Поэтому мост – это еще одна возможность инвестиций в Дальний Восток России, еще одна возможность для развития экономики нашей страны. Экономика и дружба связаны довольно тесно, когда страны что-то делают вместе, когда сотрудничество между странами приносит развитие экономики и страны, то дружить всегда легче. Поэтому наши страны связывают длительные дружеские отношения, но развитие экономики всегда способствует сохранению и развитию этих связей», – прокомментировал стыковку Юрий Трутнев.

Фото: Амур.инфо, minvr.ru