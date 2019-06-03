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Телемарафон «Крылья» хочет помочь 4-летнему благовещенцу Максиму Румак

Телемарафон «Крылья» хочет помочь 4-летнему благовещенцу Максиму Румак

«Альфа-канал» начинает рассказывать о героях благотворительного телемарафона «Крылья». В этом году телекомпания хочет помочь 4-летнему благовещенцу Максиму Румак. У мальчика ДЦП и эпилепсия. В августе его ждут в неврологическом центре в Санкт-Петербурге. На 16-дневный курс реабилитации нужно собрать 220 тысяч рублей. Семья возлагает большие надежды на эту поездку.

«Родился Максим в срок, все по плану, – рассказывает его мама Елена Румак. – Среднестатистический рост, вес. 8,8 по шкале Апгар. То есть все скрининги, все результаты в норме, без отклонений. Но у него не было подкожной жировой, он был какой-то красный. Стали уже за ним наблюдать. У него было обвитие пуповины, он был на одну сторону скрюченный. Там начались курсы мануальной терапии, чтобы выпрямить его. Ну и потом пошла задержка – голову стали держать позже, чем обычно. Только к пяти месяцам он стал крепко голову держать, переворачиваться. Мы легли в детскую областную больницу, и там нам выставили диагноз ДЦП. Нас посадили на инвалидность, и задержка психоречевого развития».

Елена Румак рассказывает, что они ездили в московскую больницу. Там поставили патологию неуточненной формы: «вроде что-то непохожее на ДЦП, но и непонятно, что».

«Потом у Максима стала подниматься кризисная температура. Мы сначала связывали это с простудой, потому что в Москве было холодно, Максим простыл. Там она поднялась до 38, так мы и вернулись с ней домой. Лечили, лечили, но температура так и не ушла», – говорит мать.

В дальнейшем амурчанам рекомендовали обратиться в неврологический центр в Санкт-Петербурге. «В марте этого года мы туда полетели. Максиму провели полное обследование, сделали ночную энцифолограмму, потому что у нас в городе ее никто не делает, и выставили диагноз – фокальная структурная эпилепсия. Как они сказали – это является основной причиной задержки Максима. Потому что ночью во сне у него случаются сильные приступы, именно во сне. С такими проявлениями температурными», – отмечает Елена Румак.

К концу первого приема лекарств ребенку стало легче – температура стала уходить. У Максима появились интересы, он стал более активным.

«На занятиях ему впервые дали банан. Приучили. Причем с ложки ел банан. Радости нашей не было предела. Ничего такого не берет руками, почему-то такие нарушения сенсорные», – рассказывает Елена.

Сейчас семье пришел вызов на второй курс в неврологическом центре в Санкт-Петербурге.

«Собрано 18 с небольшим тысяч, а сумма к сбору – 218 тысяч 450 рублей. Билеты у нас куплены, билеты уже на руках. 4 августа Максима ждут в Санкт-Петербурге. Для Максима это жизненно важно. Если бы у меня не было надежды, естественно, я бы туда не поехала», – говорит мать.

«Мы просим помощи, нам очень нужно туда попасть», – заключает Елена.

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#дети #здоровье #Крылья

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