Приамурье назвали регионом с самым закредитованным населением

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Судя по данным рейтинга, жители Приамурья тратят 29,54 % от месячного дохода на оплату кредитов. Причем этот процент вырос: по состоянию на 01.04.2019 – 29,54 %, по состоянию на 01.10.2018 – 28,97 %.

Второе место рейтинга досталось Красноярскому краю с показателем 27,21 %, третье – у Оренбургской области – 26,66 %.