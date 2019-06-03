Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
3июня
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 18:34 1

Приамурье назвали регионом с самым закредитованным населением

Приамурье назвали регионом с самым закредитованным населением
Фото: Амур.инфо

Профессор кафедры экономической и социальной географии России географического факультета МГУ Наталья Зубаревич опубликовала рейтинг наиболее закредитованных субъектов РФ. Лидером стала Амурская область.

Судя по данным рейтинга, жители Приамурья тратят 29,54 % от месячного дохода на оплату кредитов. Причем этот процент вырос: по состоянию на 01.04.2019 – 29,54 %, по состоянию на 01.10.2018 – 28,97 %.

Второе место рейтинга досталось Красноярскому краю с показателем 27,21 %, третье – у Оренбургской области – 26,66 %.

Просмотров всего: 207

#финансы

распечатать


Общество

В Приамурье потратят почти 2 миллиарда для улучшения качества питьевой воды
Общество 1

В России могут отказаться от установки счетчиков тепла
Экономика 3

Амурским фермерам предлагают побороться за 3 миллиона рублей
Общество

В Приамурье запишут эвенкийские аудиосказки, которые озвучат дети-инвалиды
Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • paravis

    paravis
    5 минут назад

    Это уже далеко не новость. Писать, наверное, нечего.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь