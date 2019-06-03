По итогам всеармейских игр лучшие снайперы и мотострелки России учатся в ДВОКУ

3 июня в ДВОКУ чествовали победителей престижных всероссийских конкурсов «Суворовский натиск» и «Снайперский рубеж». Ими стали около 40 курсантов Дальневосточного высшего общевойскового командного училища.

Победители привезли грамоты, медали и переходящий из года в год от победителя к победителю кубок. По итогам «Суворовского натиска» курсантам предстоит выступать на международном конкурсе в КНР.

Конкурс «Снайперский рубеж» проходил на базе Московского высшего общевойскового командного училища, на военном полигоне в Подмосковье. 12 команд со всей страны соревновались на протяжении более чем двух недель – с 10 по 30 мая. Курсантам ДВОКУ пришлось конкурировать со снайперами военных округов, общевойсковых командных училищ, войск национальной гвардии, Северного флота и Воздушно-десантных войск.

Участникам конкурса нужно было показать свои способности в индивидуальном и парном зачетах, снайперской эстафете. Во всех номинациях курсанты ДВОКУ заняли первые места. За три года участия в этом конкурсе амурские курсанты два года подряд занимают первое место.

«Мы не готовим снайперов. Просто курсанты в часы самоподготовки самостоятельно занимаемся, по желанию курсантов. Соответственно, нас приглашают на эти игры. Благодаря участию в конкурсах мы не только повышаем квалификацию в стрельбе из снайперских винтовок. Наших курсантов начинают отбирать в специальные службы», – рассказал Николай Богданов руководитель команды, преподаватель кафедры вооружения и стрельбы ДВОКУ.

Конкурс «Суворовский натиск» проходил на полигоне в Волгоградской области с 16 по 29 мая. Он состоял из 3 этапов. На первом военнослужащие демонстрировали мастерство ведения огня из различных видов оружия, физическую подготовку, выносливость в управлении боевой машины на плаву. Второй этап заключался в решении тактических задач. Здесь мастерство нужно было проявить командирам взвода, отделения в организации боя, в управлении своим подразделением и огнем в бою.

По итогам двух этапов три команды с лучшими результатами вышли в финал. В финале участников ждала эстафета экипажей БМП-2. Каждый из 3 экипажей-участников должен был преодолеть три круга с преодолением естественных и искусственных препятствий, с поражением целей.

«По итогам эстафеты конкурса распределялись места. Мы показали первое время – 1 час 25 минут», – рассказал Дмитрий Соколов, руководитель команды ДВОКУ в конкурсе «Суворовский натиск», старший преподаватель кафедры вооружения и стрельбы ДВОКУ.

В «Суворовском натиске» участие принял сводный мотострелковый взвод училища. По итогам конкурса, где конкуренцию амурским курсантам составили 5 команд, обучающихся в ДВОКУ, предстоит выступить на международном конкурсе в КНР.

Амурские курсанты принимают участие четвертый год подряд. Три последних – они привозят домой золото.

«Уровень соревнований ежегодно растет, каждый год удерживать первое место все труднее и труднее. У нас в училище очень хорошая базовая подготовка. Мы берем не школяра вчерашнего, а курсанта, который уже прошел курс молодого бойца, первый курс прошел, у него уже базовая хорошая подготовка есть. На эту базу мы накладываем те нюансы, которые необходимы на конкурсе», – добавил Дмитрий Соколов.