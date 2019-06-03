В Благовещенске с утра 4 июня закроют для транспорта участок улицы Лазо
В Благовещенске с 08:00 4 июня будет перекрыто движение транспорта на участке улицы Лазо между Горького и Амурской. Это связано с проведением на участке плановых ремонтных работ.
Водителей просят выбирать альтернативные маршруты для движения, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.
Движение общественного транспорта будет осуществляться по следующей схеме:
– маршрут № 31: Горького – Партизанская – Амурская – Первомайская, далее по маршруту в обоих направлениях;
– маршрут № 24: Амурская – Партизанская – Горького, далее по маршруту;
– маршрут № 25: Горького – Партизанская – Амурская, далее по маршруту.
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