Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
3июня
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 18:15 0

В Благовещенске с утра 4 июня закроют для транспорта участок улицы Лазо

В Благовещенске с утра 4 июня закроют для транспорта участок улицы Лазо
Фото: Амур.инфо

В Благовещенске с 08:00 4 июня будет перекрыто движение транспорта на участке улицы Лазо между Горького и Амурской. Это связано с проведением на участке плановых ремонтных работ.

Водителей просят выбирать альтернативные маршруты для движения, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

Движение общественного транспорта будет осуществляться по следующей схеме:

– маршрут № 31: Горького – Партизанская – Амурская – Первомайская, далее по маршруту в обоих направлениях;

– маршрут № 24: Амурская – Партизанская – Горького, далее по маршруту;

– маршрут № 25: Горького – Партизанская – Амурская, далее по маршруту.

Просмотров всего: 219

#транспорт

распечатать


Общество

Суд перенес рассмотрение иска о передаче моста в Белогорске в федеральную собственность
Происшествия

Машина, разрушившая кирпичное ограждение в Благовещенске, попала на фото и видео
Общество

В центре Благовещенска из-за земляных работ перекрыли часть улицы
Общество 2

Благовещенская выставка машин и мотоциклов привлекла тысячи человек (фото)
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь