В Благовещенске с утра 4 июня закроют для транспорта участок улицы Лазо

Фото: Амур.инфо

В Благовещенске с 08:00 4 июня будет перекрыто движение транспорта на участке улицы Лазо между Горького и Амурской. Это связано с проведением на участке плановых ремонтных работ.

Водителей просят выбирать альтернативные маршруты для движения, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска. Движение общественного транспорта будет осуществляться по следующей схеме: – маршрут № 31: Горького – Партизанская – Амурская – Первомайская, далее по маршруту в обоих направлениях; – маршрут № 24: Амурская – Партизанская – Горького, далее по маршруту; – маршрут № 25: Горького – Партизанская – Амурская, далее по маршруту.

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#транспорт

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Александр Авдеев