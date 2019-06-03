В честь Юлии Началовой в Воронеже хотят установить храм

Жители Воронежа просят возвести храм в честь Юлии Началовой. Скончавшуюся певицу считают одной из видных уроженок города – наряду с писателем Андреем Платоновым и поэтом Самуилом Маршаком.

В честь знаменитых воронежцев названы улицы и скверы. По мнению многих жителей города, Юлия Началова является яркой звездой города и следует воздать ей память и построить храм. Для того, чтобы возвести сооружение, организаторы объявили сбор подписей и обратились в администрацию города.

С Воронежем связан важный период жизни Юлии Началовой. Будущая знаменитость родилась в столице Черноземья, там же закончила школу. Ее семья проживала в квартире на бульваре Победы.

Воронежцы, желающие увековечить ее память, предлагают установить сооружение на площади Ленина вместо Театра оперы и балета, сообщает Eg.ru.

В РПЦ инициативу по установке храма поддержали. Также после того, как крест, установленный на могиле Юлии замироточил, священники стали рассматривать версию о том, чтобы причислить певицу.