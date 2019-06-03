Амурчанин, не имея своего телевизора, похитил чужой

В дежурную часть МО МВД России «Бурейский» поступило телефонное сообщение от жителя поселка Талакан Бурейского района. Мужчина рассказал о краже из его дома телевизора и синтепонового одеяла. Ущерб составил более 25 тысяч рублей.

Предварительно установили, что преступление было совершено, когда амурчанин находился на работе в ночную смену. Злоумышленник проник в дом, отжав ставни пластикового окна, и похитил имущество.

В течение дежурных суток полицейские установили лицо, которое может быть причастно к данному преступлению. Это мужчина 1993 года рождения. По месту жительства подозреваемого было обнаружено похищенное имущество.

Амурчанин пояснил, что у него на съемной квартире не было телевизора, в связи с чем он решил похитить телевизор из чужого дома. А для удобства переноски завернул его в одеяло, которое взял в том же жилище.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Похищенное имущество изъято и возращено законному владельцу, сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области.