В Приамурье потратят почти 2 миллиарда для улучшения качества питьевой воды

В Амурской области собираются реализовать федеральный проект «Чистая вода». Он реализуется в рамках нацпрограммы «Экология». На него собираются потратить почти 2 миллиарда рублей.

Общий объем финансирования составляет 1 954,98 миллиона рублей. Федеральный проект, обсудили 3 июня на общественном совете при министерстве ЖКХ области.

«Основной задачей данного проекта является реализации комплекса мер направленных на улучшение качества питьевого водоснабжения. Одним из основных показателей проекта является увеличение доли населения Амурской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения к 2024 году до 82,2 %» – рассказал министр ЖКХ Амурской области Сергей Гордеев.

Министерство ЖКХ совместно с муниципальными властями уже провели оценку централизованных систем водоснабжения на предмет соответствия установленным показателям качества и безопасности питьевого водоснабжения, сообщает пресс-служба ведомства.

Теперь муниципальные власти должны предоставить в министерство перечень мероприятий, благодаря которым увеличится доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из централизованных систем водоснабжения. После перечень согласуют с управлением Роспотребнадзора по Амурской области и внесут его в подпрограмму «Чистая вода».

«Одним из наиболее приоритетных мероприятий является бурение 16 новых скважин на территориях Тамбовского, Ивановского, Константиновского, Завитинского районов, а также реконструкция Перского водозабора в городе Свободный, установка станции обезжелезивания в селе Белогорье и городе Благовещенске. Реконструкция Перского водозабора в городе Свободный планируется к реализации в период 2019–2021 год. В настоящее время проект проходит государственную экспертизу. После получения положительного заключения государственной экспертизы в адрес Минстроя России будет направлен пакет документов необходимый для заключения дополнительного соглашения и получения субсидии», – пояснил министр ЖКХ.