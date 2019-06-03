На Игнатьевском шоссе сбили пешехода

В Благовещенске 3 июня произошло ДТП на 6-м километре Игнатьевского шоссе. По информации очевидцев, Mazda Demio сбила пешехода. Состояние пострадавшего пока неизвестно.

Также не сообщаются подробности случившегося. На месте сейчас работают дорожные полицейские.

«Произошел наезд на пешехода, в дежурную часть сообщение об этом поступило в 15:40. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Выясняются причины и обстоятельства произошедшего», – сообщили в городском отделе ГИБДД.