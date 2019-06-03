Суд перенес рассмотрение иска о передаче моста в Белогорске в федеральную собственность

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«Администрацией города Белогорска было заявлено ходатайство об отложении судебного заседания. Ходатайство удовлетворено. Судебное заседание отложено на 1 июля», – сказали в пресс-службе.

В ноябре 2018 года мост из-за дефекта был признан небезопасным. В Белогорске объявили режим чрезвычайной ситуации, тоннаж перевозимых по мосту грузов ограничили, а пассажирские перевозки запретили. Движение возобновили в декабре после укрепления аварийной опоры, в январе был отменен режим чрезвычайной ситуации. С февраля по начало мая шли работы по укреплению моста металлическими конструкциями.

Администрация Белогорска в апреле подала в суд исковое заявление с просьбой обязать территориальное управление Росимущества в Амурской области принять мост над Транссибом из муниципальной в федеральную собственность. Городские власти считают, что мост является неотъемлемой частью железнодорожной магистрали, а также отмечали, что у города нет средств на содержание и ремонт сооружения.