Александр Козлов пообещал поддержку в оборудовании пляжа в Благовещенске

Как идут работы по берегоукреплению набережной реки Амур в Благовещенске, проверил федеральный министр Александр Козлов. На строительную площадку глава Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики отправился вместе с мэром города, губернатором, профильными чиновниками и подрядчиком.

Выездное совещание на набережной Амура провели 1 июня. «Я пришел на строительную площадку не из-за того, что я бывший губернатор или мэр. Сегодня этим занимаются Василий Александрович, у него успешно все получается, и Валентина Сергеевна (Калита – мэр Благовещенска – Прим. ред.). Программа развития Дальнего Востока, которую сопровождает и финансирует наше министерство, подразумевает выделение на этот участок более 600 миллионов рублей. И мы инспектируем, как тратятся государственные деньги. Объяснять нам, родившимся и состоявшимся на Дальнем Востоке, что эта набережная нужна – не нужно. Нам нужно объяснить, что мы увидим здесь 30 ноября, когда закончится срок контракта», – сказал министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.

Министру рассказали и показали, как будет выглядеть новый участок набережной реки Амур. Участок территории между Пионерской и Театральной должен быть построен до конца ноября.

Губернатор Амурской области в свою очередь рассказал о дальнейших планах по благоустройству набережной. Еще один недоделанный участок находится в районе улицы Нагорной. Там есть возможность обустроить официальный пляж. «В месте, где впадает речка, можно сделать искусственный пляж с соответствующими возможностями по обеспечению техники спасения людей. У нас почему и нет официальных пляжей – скорость течения высокая. А здесь можно сделать что-то вроде искусственного водоема и хорошее место отдыха для горожан», – рассказал Василий Орлов. Министр по развитию Дальнего Востока пообещал обеспечить финансовую поддержку.

Присутствовавшие на встрече журналисты спросили про «Золотую милю». Губернатор еще раз обозначил планы на намывную территорию. «Площадь участка 40 гектаров, визуально он разделен на четыре части. Участок напротив ОКЦ – это канатная дорога. Участок, прилегающий к площади Ленина, – это новая городская площадь. На намывной территории планируется построить конгресс-холл. Мы предполагаем, что это будет музей российско-китайской дружбы. Или, по крайней мере, часть помещения будет отведена под такой музей. Стоимость проекта на сегодня не может быть определена точно, она составляет около 2,5 миллиарда рублей. Источник финансирования пока не определен, но у нас есть два варианта: войти в концессию с соответствующим привлечением коммерческих структур; и есть возможность профинансировать за счет средств федерального бюджета», – объяснил губернатор Амурской области.

Что касается двух остальных участков «Золотой мили» – напротив многоэтажек САР и в районе таможни, – то инвесторы по ним не определены. «Но есть компании, которые интересуются. В частности, гостиничный комплекс будет построен в районе таможни, а возле многоэтажек построят многофункциональный развлекательный центр», – добавил глава региона.