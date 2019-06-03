В России могут отказаться от установки счетчиков тепла

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В июне предложение ведомства планируется обсудить на заседании межведомственной рабочей группы, подтвердили журналистам в Минстрое.

Поводом послужили злоупотребления граждан, которые полностью перекрывают вентили в своих квартирах, перекладывая тем самым платежи за тепло на плечи своих соседей. И за их счет обогревают через стены, пол и потолок. Полностью перекрывают отопление владельцы инвестиционных квартир и люди, которые уезжают из своих городов на заработки. Также не пользуются отоплением те, кто установил в квартире альтернативные – автономные источники отопления.

В Минстрое отмечают, что вызывает сомнения и сам принцип подсчета тепла, которое уходит на обогрев квартир. Это и приводит к спорам с соседями.

«Определить фактическое потребление тепловой энергии в каждом помещении в многоквартирном доме приборами учета невозможно», – отмечается в письме министерства. Тепловая энергия распространяется по конструкциям дома и вентиляции. И если один жилец снижает температуру в помещении на градус от нормативного значения (+18 градусов), то другой вынужден тратить на 20 процентов больше тепла, чтобы обогреть свою квартиру. При снижении температуры на 3 градуса расходы соседа могут увеличиться на 60 %.

В Минстрое считают, что приборы учета стоят слишком дорого, а экономические стимулы для их установки низкие. Стоимость одного прибора составляет 6,5-8 тысяч рублей. Замена счетчика стоит 6 тысяч рублей, а поверка – 2–3 тысячи. В то же время срок службы счетчика всего 12 лет. «Индивидуальный прибор учета тепловой энергии требует высоких материальных затрат граждан», – отмечается в письме ведомства.

Эксперты отмечают, что проблема действительно есть. Однако из-за нее не стоит полностью отказываться от счетчиков. Есть решения, которые сделают полное отключение тепла в квартире для его собственника невыгодным.

«Необходимо нормативно ввести минимальный допустимый порог потребления по индивидуальным приборам. Этот минимальный уровень должен быть оплачен в любом случае, даже тогда, когда в квартире полностью отключают все отопительные приборы. Это мотивирует владельца жилья не отключать отопление полностью»,– считает Сергей Сиваев, член наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ, член экспертного совета комитета по жилищной политике и ЖКХ Государственной думы