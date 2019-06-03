Приамурье поднялось в рейтинге социально-экономического положения регионов

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Рейтинг подводит итоги регионального развития 2018 года. В его основу вошли такие показатели, как масштаб и эффективность экономики, а также показатели бюджетной и социальной сфер.

На первом этапе был рассчитан рейтинговый балл субъекта Федерации по каждому показателю, на втором – рейтинговый балл по группе факторов, на третьем – интегральный рейтинговый балл. Балл по каждому показателю варьируется от 1 до 100. Балл по группе факторов определен как среднее арифметическое рейтинговых баллов всех входящих в группу показателей. Интегральный рейтинг – это среднее геометрическое рейтинговых баллов всех анализируемых групп факторов.

Интегральный рейтинг Амурской области по итогам 2018 года составил 35,254 балла (54 место). При этом по итогам 2017 года регион занимал 55 место.

Места рейтинга с первого по третье достались соответственно Москве, Санкт-Петербургу и Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре. Если Москва и Санкт-Петербург занимали те же места и по итогам 2017 года, то ХМАО было на 5 месте.

Места с 83 по 85 (последнее) достались соответственно Республике Алтай, Еврейской автономной области и Республике Тыва. Эти три региона занимали те же места и по итогам 2017 года.