Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
3июня
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:21 0

В Приамурье завершился отопительный сезон

В Приамурье завершился отопительный сезон
Фото: 24.kz

В Амурской области в последний день мая полностью завершился отопительный период. 31 мая тепло отключили в домах села Златоустовск Селемджинского района. Первым отопительный сезон завершил Белогорск. Там тепло в домах отключили 29 апреля.

Главы муниципальных образований подходят к завершению отопительного периода с учетом фактических погодных условий в районах, когда среднесуточная температура воздуха в течение пяти суток подряд продержится на отметке выше плюс 8 градусов, сообщили в областном правительстве.

«Для подготовки коммунальной инфраструктуры к отопительному периоду 2019–2020 года в области будет отремонтировано 272 котла, заменено 173 котла, 47,8 километра тепловых сетей, 26,3 километра сетей водопровода и 4,9 километра сетей канализации», – рассказал министр ЖКХ Амурской области Сергей Гордеев.

В 2018 году отопительный период завершился также 31 мая в селе Златоустовск Селемджинского района и в поселке Береговой Зейского района. Первым в прошлом году завершил отопительный период Благовещенск – 24 апреля.

Просмотров всего: 80

#ЖКХ

распечатать


Общество

В Приамурье потратят почти 2 миллиарда для улучшения качества питьевой воды
Общество 2

В России могут отказаться от установки счетчиков тепла
Общество 8

В Благовещенске студенты взялись за наведение порядка на реке Бурхановке (фото)
Общество 4

Благовещенские студенты превратили трансформаторную будку в арт-объект
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь