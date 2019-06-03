В Приамурье завершился отопительный сезон

В Амурской области в последний день мая полностью завершился отопительный период. 31 мая тепло отключили в домах села Златоустовск Селемджинского района. Первым отопительный сезон завершил Белогорск. Там тепло в домах отключили 29 апреля.

Главы муниципальных образований подходят к завершению отопительного периода с учетом фактических погодных условий в районах, когда среднесуточная температура воздуха в течение пяти суток подряд продержится на отметке выше плюс 8 градусов, сообщили в областном правительстве.

«Для подготовки коммунальной инфраструктуры к отопительному периоду 2019–2020 года в области будет отремонтировано 272 котла, заменено 173 котла, 47,8 километра тепловых сетей, 26,3 километра сетей водопровода и 4,9 километра сетей канализации», – рассказал министр ЖКХ Амурской области Сергей Гордеев.

В 2018 году отопительный период завершился также 31 мая в селе Златоустовск Селемджинского района и в поселке Береговой Зейского района. Первым в прошлом году завершил отопительный период Благовещенск – 24 апреля.