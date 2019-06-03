Расследованием смерти ребенка в лагере займется комиссия при амурском правительстве

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В состав комиссии, которую возглавила зампред правительства Амурской области Ольга Лысенко, вошли представители министерств здравоохранения, образования и спорта региона. Комиссия изучит все факты и оценит действия ответственных лиц, сообщает пресс-служба областных властей.

Как сообщало Амур.инфо, 2 июня в ДОЛ «Колосок» во время утренней физической зарядки скончался мальчик 2005 года рождения. Ребенок находился в лагере в рамках учебно-восстановительных сборов Амурской областной спортивной школы. В спортивной школе ребенок занимался с апреля 2016 года, имел 1-й юношеский разряд по легкой атлетике. Все необходимые медицинские справки, разрешающие ребенку заниматься спортом и принять участие в профильной смене, были предоставлены.

Заезд группы состоялся 1 июня, утром 2 июня во время разминочных спортивных упражнений мальчику стало плохо. Медики, сопровождающие ребят на занятии, и врачи ДОЛ оказали необходимые реанимационные мероприятия, однако ребенок скоропостижно скончался. Точную причину смерти установят специалисты, проводятся следственные мероприятия.

Сейчас с детьми в лагере работает психолог, также будет проведено родительское собрание по разъяснению ситуации.