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сегодня, 16:47 5

Расследованием смерти ребенка в лагере займется комиссия при амурском правительстве

Расследованием смерти ребенка в лагере займется комиссия при амурском правительстве
Фото: Амур.инфо

При правительстве Амурской области создана комиссия по расследованию несчастного случая в детском лагере «Колосок» под Благовещенском. Там во время утренней зарядки скончался подросток. В связи с этим возбуждено уголовное дело.

В состав комиссии, которую возглавила зампред правительства Амурской области Ольга Лысенко, вошли представители министерств здравоохранения, образования и спорта региона. Комиссия изучит все факты и оценит действия ответственных лиц, сообщает пресс-служба областных властей.

Как сообщало Амур.инфо, 2 июня в ДОЛ «Колосок» во время утренней физической зарядки скончался мальчик 2005 года рождения. Ребенок находился в лагере в рамках учебно-восстановительных сборов Амурской областной спортивной школы. В спортивной школе ребенок занимался с апреля 2016 года, имел 1-й юношеский разряд по легкой атлетике. Все необходимые медицинские справки, разрешающие ребенку заниматься спортом и принять участие в профильной смене, были предоставлены.

Заезд группы состоялся 1 июня, утром 2 июня во время разминочных спортивных упражнений мальчику стало плохо. Медики, сопровождающие ребят на занятии, и врачи ДОЛ оказали необходимые реанимационные мероприятия, однако ребенок скоропостижно скончался. Точную причину смерти установят специалисты, проводятся следственные мероприятия.

Сейчас с детьми в лагере работает психолог, также будет проведено родительское собрание по разъяснению ситуации.

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#дети #областная власть #происшествия

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Комментарии
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  • Боргезе

    Боргезе
    2 часа назад

    под суд директора лагеря и министра образования

  • Мира

    Мира
    2 часа назад

    Родителям сына не вернуть. Соболезнования. Горе страшное.

  • Слесарь

    Слесарь
    2 часа назад

    Соболезнования родным.

  • belka717

    belka717
    1 час назад

    Боргезе

    под суд директора лагеря и министра образования

    А за что, спрашивается, их под суд. Мальчик 3 года занимался спортом, наверняка, родители предъявляли мед. справки и ничего не предвещало смерти. Думайте, когда пишите!

  • Боргезе

    Боргезе
    1 час назад

    явно путёвки выданы за счёт бюджета и списки были согласованы

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