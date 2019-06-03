В Чигирях мужчина устроил стрельбу, закрывшись в котельной

В селе Чигири Благовещенского района мужчина открыл стрельбу. Когда на место происшествия приехали сотрудники полиции, стрелок закрылся в котельной коттеджа. Мужчину уговорили сложить оружие и выйти.

Это произошло 31 мая. Правоохранители оцепили территорию и блокировали выход из котельной. Сотрудник полиции заговорил с мужчиной, державшим оборону. Ему предложили выйти и сдать оружие, объяснив, что в случае отказа возможны серьезные последствия. После длительных переговоров стрелок сдался.

Гражданина доставили в отдел полиции. Как сообщили корреспонденту ИА «Амур.инфо» в управлении МВД России по Амурской области, в отношении мужчины составлены три административных протокола, в том числе за стрельбу в не отведенных для этого местах. «Предварительно установлено, что мужчина угрожал расправой женщине. Это уже уголовное преступление. По факту возбуждено дело по статье 119 УК РФ "Угроза убийством"», – сообщили в ведомстве.