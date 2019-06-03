Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
3июня
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:49 0

В Чигирях мужчина устроил стрельбу, закрывшись в котельной

В Чигирях мужчина устроил стрельбу, закрывшись в котельной
Фото: pixabay.com

В селе Чигири Благовещенского района мужчина открыл стрельбу. Когда на место происшествия приехали сотрудники полиции, стрелок закрылся в котельной коттеджа. Мужчину уговорили сложить оружие и выйти.

Это произошло 31 мая. Правоохранители оцепили территорию и блокировали выход из котельной. Сотрудник полиции заговорил с мужчиной, державшим оборону. Ему предложили выйти и сдать оружие, объяснив, что в случае отказа возможны серьезные последствия. После длительных переговоров стрелок сдался.

Гражданина доставили в отдел полиции. Как сообщили корреспонденту ИА «Амур.инфо» в управлении МВД России по Амурской области, в отношении мужчины составлены три административных протокола, в том числе за стрельбу в не отведенных для этого местах. «Предварительно установлено, что мужчина угрожал расправой женщине. Это уже уголовное преступление. По факту возбуждено дело по статье 119 УК РФ "Угроза убийством"», – сообщили в ведомстве.

Просмотров всего: 882

#криминал #происшествия

распечатать


Происшествия

В Бурейском районе ребенок упал с высоты, его состояние тяжелое
Происшествия

Амурчанин, не имея своего телевизора, похитил чужой

Происшествия

На Игнатьевском шоссе сбили пешехода
Происшествия 5

Расследованием смерти ребенка в лагере займется комиссия при амурском правительстве
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь