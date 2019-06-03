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После освобождения из мест лишения свободы амурчанин занялся кражами

После освобождения из мест лишения свободы амурчанин занялся кражами
Фото: ru.depositphotos.com

В Забайкальском крае жителя Амурской области заподозрили в серии краж. При этом мужчина недавно освободился из мест лишения свободы.

В отдел полиции «Ингодинский» УМВД России по городу Чите обратились несколько дачников с сообщениями о хищении ценных вещей из домов. В ходе оперативных мероприятий полицейские установили, что к преступлениям причастен 30-летний житель Амурской области. Мужчина отбывал наказание в Забайкальском крае за кражу и месяц назад освободился.

По фактам хищений с незаконным проникновением в жилища были возбуждены уголовные дела. Установлена причастность амурчанина к трем кражам. Сейчас его проверяют на причастность к другим аналогичным преступлениям. На период следствия мужчина помещен в следственный изолятор. Часть похищенного имущества изъята и возращена владельцам, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

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#криминал #происшествия

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