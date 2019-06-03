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сегодня, 16:23 7

На Сахалине мужчина с тесаком напал на чиновника

На Сахалине мужчина с тесаком напал на чиновника
Фото: sakhalin.info/

3 июня в Южно-Сахалинске мужчина с тесаком напал на человека в здании местной администрации. Пострадавший сотрудник администрации госпитализирован.

По данным Sakh.com, злоумышленник хотел попасть на консультацию к мэру, но его не пустили. После отказа он напал на сотрудника городской администрации.

На полу остались лужи крови.

Помимо тесака, у мужчины был с собой большой нож.

Пострадавший мужчина госпитализирован, его состояние не уточняется. Администрация работает в штатном режиме.

Похожий случай произошел несколько дней назад в Ставрополе. Местный житель напал с ножом на главного редактора газеты «Родина». Мужчину возмутило, что тему, которую он предложил, не взяли в разработку и не выпустили материал. Злоумышленник арестован.

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#криминал #происшествия

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Комментарии
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  • Бурбулятор

    Бурбулятор
    3 часа назад

    Вставай страна огромная.

  • Слесарь

    Слесарь
    2 часа назад

    Накипело. Но тесаком дела не решаются.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    59 минут назад

    Они всё ещё не понимают, что натворили с людьми?!

  • Crasy

    Crasy
    53 минуты назад

    Рамон?

  • Следи за Собой

    Следи за Собой
    51 минута назад

    Уже началось?

  • PomaLLIka

    PomaLLIka
    20 минут назад

    Сергей Труш

    Они всё ещё не понимают, что натворили с людьми?!



    жаль не татупеда местного подрезал

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    9 минут назад

    PomaLLIka

    Сергей Труш

    Они всё ещё не понимают, что натворили с людьми?!



    жаль не татупеда местного подрезал



    Кого?

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