На Сахалине мужчина с тесаком напал на чиновника

3 июня в Южно-Сахалинске мужчина с тесаком напал на человека в здании местной администрации. Пострадавший сотрудник администрации госпитализирован.

По данным Sakh.com, злоумышленник хотел попасть на консультацию к мэру, но его не пустили. После отказа он напал на сотрудника городской администрации.

На полу остались лужи крови.

Помимо тесака, у мужчины был с собой большой нож.

Пострадавший мужчина госпитализирован, его состояние не уточняется. Администрация работает в штатном режиме.

Похожий случай произошел несколько дней назад в Ставрополе. Местный житель напал с ножом на главного редактора газеты «Родина». Мужчину возмутило, что тему, которую он предложил, не взяли в разработку и не выпустили материал. Злоумышленник арестован.