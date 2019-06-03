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Амурчанин убил брата, который требовал у матери деньги на алкоголь и применял к ней насилие

Амурчанин убил брата, который требовал у матери деньги на алкоголь и применял к ней насилие
Фото: ru.depositphotos.com

В Приамурье осужден житель Зейского района, который в декабре 2018 года убил брата. 43-летнего жителя поселка Береговой суд признал виновным в умышленном убийстве.

По информации прокуратуры Амурской области, в декабре 2018 года пьяный амурчанин несколько раз ударил брата по голове топором. Тот умер на месте.

Причиной ссоры стали постоянные требования потерпевшего от матери денежных средств на приобретение спиртного и применение к ней насилия.

Суд приговорил братоубийцу к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.

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#жизнь #происшествия

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