Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
3июня
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:34 1

На следующей неделе у россиян будет добавочный выходной

На следующей неделе у россиян будет добавочный выходной
Фото: Амур.инфо

Следующая рабочая неделя в России будет 4-дневной. Дополнительный выходной появится в середине недели, в среду, в честь Дня России.

«Выходной связан с празднованием 12 июня Дня России, который в этом году выпадает на среду», – рассказали «Российской газете» в Роструде. При этом 11 июня как предпраздничный рабочий день будет сокращен на один час.

В июне у работающих граждан будет 19 рабочих дней и 11 выходных.

В следующий раз россияне смогут отдохнуть более двух дней подряд только в ноябре в связи с празднованием Дня народного единства. Он отмечается 4 ноября.

Просмотров всего: 839

#праздники

распечатать


Общество

В День города в Благовещенске на свет появились шесть детей
Общество 2

Благовещенская выставка машин и мотоциклов привлекла тысячи человек (фото)
В России и мире

В Disneyland открыли тематический парк по «Звездным войнам»
Общество 7

Празднование 163-летия Благовещенска завершилось 10-минутным салютом (фото, видео)
Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • Noir

    Noir
    47 минут назад

    А почему 5ти дневной? Официально и так 5ти дневка рисуется в календарях, а тут минус один день.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь