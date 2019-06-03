Металлического медведя убрали с площади ОКЦ в Благовещенске

Фото: Амур.инфо

С площади Общественно-культурного центра в Благовещенске пропала металлическая скульптура медведя. Как пояснила ИА «Амур.инфо» генеральный директор ОКЦ Надежда Багрова, арт-объект отправили в цех на покраску, поскольку за год медведь приобрел неопрятный вид.

При этом на прежнее место скульптура не вернется. После завершения работ металлического медведя установят на территории парка Дружбы.

На площади ОКЦ, пояснила Надежда Багрова, будут делать ремонт, поэтому скульптуру все равно пришлось бы убирать. «Пускай порадует жителей микрорайона, а дальше посмотрим», – заключила генеральный директор ОКЦ.

Арт-объект в виде металлического полигонального медведя появился на площади Общественно-культурного центра в марте 2018 года. Скульптуру установили по инициативе амурских предпринимателей. Для нее был выбран образ белого медведя, который сочетает в себе силу и воинственность, а также нежность материнских чувств, как в мультфильме «Умка».