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В Приамурье по факту гибели подростка в детском лагере возбуждено уголовное дело

В Приамурье по факту гибели подростка в детском лагере возбуждено уголовное дело
Фото: Амур.инфо

Амурское следственное управление возбудило уголовное дело в связи со смертью мальчика в оздоровительном лагере «Колосок». В трагедии усматриваются признаки преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

Как сообщало Амур.инфо, ЧП произошло в воскресенье, 2 июня. Подросток 2005 года рождения в лагерь приехал накануне – 1 июня. Он потерял сознание во время утренней зарядки. Медики пытались его реанимировать, но безуспешно.

14-летний подросток находился в лагере в рамках спортивной профильной смены, организованной Амурской областной спортивной школой. Юный спортсмен был воспитанником отделения легкой атлетики.

В рамках возбужденного уголовного дела следователи собираются установить обстоятельства смерти мальчика, сообщает амурское следственное управление, в обязательном порядке намерены выяснить, какие медицинские обследования проходил подросток до поступления в лагерь, факт предоставления необходимого набора документов для пребывания. По предварительным данным, смерть могла наступить в результате сердечного заболевания.

Свою проверку после случившегося проводит и областная прокуратура. В надзорном органе собираются выяснить причины и условия, которые могли привести к гибели мальчика.

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#дети #жизнь #отдых #происшествия

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