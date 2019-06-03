На севере Приамурья у забайкальца нашли неочищенное золото (видео)

В Сковородинском районе доброжелатель сообщил правоохранителям о незаконной добыче золота. Сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции районного отдела полиции выехали в лес к ручью Читкан.

По сведениям информатора, там должен был находиться гражданин, возможно, причастный к незаконному обороту драгоценных металлов.

Оперативники приехали к ручью и встретили там четверых мужчин. Они оказались жителями Забайкальского края. У одного при себе был золотосодержащий концентрат, а также приспособления, с помощью которых осуществлялась незаконная добыча драгметалла. Позже специалисты установили, что в изъятом шлиховом концентрате содержится больше 50 граммов золота и более 3 граммов серебра.

В отношении гражданина составили административный протокол по статье 19.14 КоАП РФ «Нарушение правил извлечения, производства, использования, обращения, получения, учета и хранения драгоценных металлов, жемчуга, драгоценных камней или изделий, их содержащих». Санкция статьи предусматривает штраф от 3 000 до 5 000 рублей для физического лица.

Как сообщает амурское управление МВД России, ранее мужчина привлекался к ответственности за аналогичное правонарушение в другом регионе. Ведомство обнародовало кадры оперативной съемки с места происшествия.