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Вон отсюда, мразь: охранник АмГУ применил силу к студентке без пропуска (видео)

Вон отсюда, мразь: охранник АмГУ применил силу к студентке без пропуска (видео)
Фото: Скриншот видео

В ИА «Амур.инфо» обратилась студентка АмГУ, которая сообщила о неприятном инциденте с охранником одного из корпусов вуза. По словам девушки, она пыталась пройти через турникет без электронного пропуска. Препятствуя ей, охранник применил силу. У девушки остались синяки и ссадины.

Это случилось в субботу, 1 июня, в 7 корпусе АмГУ. На кадрах, которые девушка прислала в «Амур.инфо», видно, что охранник, схватив ее за руку, с силой тащит к выходу. Несколько раз толкнув студентку, мужчина выпихивает ее со словами «Вон отсюда, мразь!».

«Пропуск у меня сейчас делается, старый сломался. Я зашла с девочками, они просканировали карты и открыли турникет, я с ними зашла. Охранник говорит: «Куда ты идешь, где твоя карточка?». Я ему объяснила, что она сломана. Он сказал, что у меня должен быть временный пропуск. Забыла, ну что тут такого, суббота, всего одна пара», – рассказала девушка.

Студенческого билета, который потребовал охранник, у нее с собой тоже не оказалось.

«Он был дома, я попросила маму сфотографировать. Но охранник фото не принял, сказал, что сейчас можно что угодно подделать».

Позже, по словам пострадавшей, ей на помощь пришла преподаватель. Она подтвердила, что это ее студентка и попросила пропустить девушку. Но охранник отказал.

В отделе по связям с общественностью университета Амур.инфо пояснили, что жалоб к ним не поступало.

«Есть определенные правила прохождения через турникет Амурского государственного университета, которые были опубликованы в том числе и в газете для студентов университета. Всем рекомендовано иметь при себе пропуска. (...) Никаких санкций – отчислений или лишений чего-то – не будет, – рассказали в отделе по связям с общественностью АмГУ.

О произошедшем студентка сообщила в деканат факультета международных отношений АмГУ. В ближайшее время она планирует написать заявление по факту случившегося на имя начальника охраны вуза.

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#вузы #происшествия

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Комментарии
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  • Vlad2010

    Vlad2010
    31 минута назад

    Все правльно сделал.Охраник выполнил свои должностные обязоности. В следующий раз студенты будут головой думать. Счас если охраника накажут, другие подумают, а оно мне надо. И начнётся бардак.

  • retrogr

    retrogr
    23 минуты назад

    Всем рекомендовано иметь при себе пропуска./// чой-то с русским языком проблемы не токмо у меня))

  • retrogr

    retrogr
    19 минут назад

    ну а так - пасть завалит пускай халдей рамсы попутавший,его дело калитку закрывать молча

  • ay

    ay
    17 минут назад

    Ну, я ж говорил, что в стране каждый второй охранник с "синдромом вахтёра". Скрутил студентку "террористку" (ИГИЛ?) - медаль ему. С закруткой. На спине.

  • ПшёлТы

    ПшёлТы
    11 минут назад

    Ч....мо ме#товское бывшее.Не имеет право силу применять уже к вошедшему человеку. А девочка не в охрану должна подавать жалобу, а быстро идти снимать побои. Если у чувака есть лицензия охранника, легко его ее лишить. Пусть проживет на пенсию погонника, вертухай #oлбанный.

  • Мапа

    Мапа
    10 минут назад

    Ишь чего удумала, без пропуска решила пройти!!!

    И нечего приводить в пример 90-е годы, когда в главный корпус АмГУ можно было вообще без пропуска (бумажного, электронного) свободно ходить!!!

    Вот в те времена "террористов-преступников" набегало, уму непостижимо!!!

    PS

    А вахтерши лишь в общагах только поздним вечером интересовались, куда это вы пошли?

    Валить всю вину на охранника, конечно, не стоит, он выполняет свою работу.

  • ay

    ay
    9 минут назад

    Кстати, слово "рекомендовано" в русском языке не значит - обязательного исполнения.

  • Noir

    Noir
    6 минут назад

    Охранник слишком взбешен,да и сама студентка не сильно расстроена. По данному видео без начала, вообще ничего не определить. Выволок он её не от турникета а с коридора, может прошла, а на окрик послала куда подальше. А главное видео вовремя успели включить.

  • ay

    ay
    6 минут назад

    Мапа

    Ишь чего удумала, без пропуска решила пройти!!!

    И ничего приводить в пример 90-е годы, когда в главный корпус АмГУ можно было вообще без пропуска (бумажного, электронного) свободно ходить!!!

    Вот в те времена "террористов-преступников" набегало, уму непостижимо!!!

    PS

    А вахтерши лишь в общагах только поздним вечером интересовались, куда это вы пошли?

    Валить всю вину на охранника, конечно, не стоит, он выполняет свою работу.



    Страна тогда под пиндосами лежала и на Кавказе кровь проливала. Смутное время. Толи дело щас - всё чётко. Путин - наш президент! Роиися - впрде! Крым - наш. И да, я ходил тодой в АмГУ безо всяких пропусков. Как щаз люди на кафедры заходют, к знакомым - дажы представить страшна.

  • Душелов

    Душелов
    5 минут назад

    Охранник не прав в том, что довел дело до телесных повреждений и обругал мразью.

    Девушка не права в том, что студень с собой не носит.

    А вообще поражают эти повсеместные охранники и пропуска, как будто в стране победившего терроризма живем.

  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    4 минуты назад

    А может и правда мразь.

  • ay

    ay
    1 минута назад

    Душелов

    Охранник не прав в том, что довел дело до телесных повреждений и обругал мразью.

    Девушка не права в том, что студень с собой не носит.

    А вообще поражают эти повсеместный охранники и пропуска, как будто в стране победившего терроризма живем.



    Нейросети с распознаванием бородатых лиц спасут отца демократии от терроризЬма. Наши разработки - лидирующИе в мире. Скромно НЕ умолчу, что одни из таких лидеров нелегально заюзали запользовали микрософтовский Кинект от Х-ящика.

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