Вон отсюда, мразь: охранник АмГУ применил силу к студентке без пропуска (видео)

Фото: Скриншот видео

В ИА «Амур.инфо» обратилась студентка АмГУ, которая сообщила о неприятном инциденте с охранником одного из корпусов вуза. По словам девушки, она пыталась пройти через турникет без электронного пропуска. Препятствуя ей, охранник применил силу. У девушки остались синяки и ссадины.

Это случилось в субботу, 1 июня, в 7 корпусе АмГУ. На кадрах, которые девушка прислала в «Амур.инфо», видно, что охранник, схватив ее за руку, с силой тащит к выходу. Несколько раз толкнув студентку, мужчина выпихивает ее со словами «Вон отсюда, мразь!».

«Пропуск у меня сейчас делается, старый сломался. Я зашла с девочками, они просканировали карты и открыли турникет, я с ними зашла. Охранник говорит: «Куда ты идешь, где твоя карточка?». Я ему объяснила, что она сломана. Он сказал, что у меня должен быть временный пропуск. Забыла, ну что тут такого, суббота, всего одна пара», – рассказала девушка.

Студенческого билета, который потребовал охранник, у нее с собой тоже не оказалось.

«Он был дома, я попросила маму сфотографировать. Но охранник фото не принял, сказал, что сейчас можно что угодно подделать».

Позже, по словам пострадавшей, ей на помощь пришла преподаватель. Она подтвердила, что это ее студентка и попросила пропустить девушку. Но охранник отказал.

В отделе по связям с общественностью университета Амур.инфо пояснили, что жалоб к ним не поступало.

«Есть определенные правила прохождения через турникет Амурского государственного университета, которые были опубликованы в том числе и в газете для студентов университета. Всем рекомендовано иметь при себе пропуска. (...) Никаких санкций – отчислений или лишений чего-то – не будет, – рассказали в отделе по связям с общественностью АмГУ.

О произошедшем студентка сообщила в деканат факультета международных отношений АмГУ. В ближайшее время она планирует написать заявление по факту случившегося на имя начальника охраны вуза.