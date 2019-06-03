В Благовещенске возник конфликт вокруг ресторана «Зеркальный»

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В редакцию ИА «Амур.инфо» обратилась предприниматель Ольга Колмогорова. Она сообщила, что занимается ресторанным бизнесом – арендует помещение под ресторан «Зеркальный». Он расположен в ДК Профсоюзов Благовещенска (улица Горького, 129). Однако 3 июня возникла проблема – предприниматель не смогла попасть внутрь ресторана.

«Выхожу я сегодня на работу, а собственник [помещения], где я арендую ресторан, поменял все замки, дверь припаял с другого входа. Получается, я не могу попасть на свое рабочее место. Помещение я арендую еще два месяца. Там у меня лежат личные вещи, деньги. Не знаю, что делать», – рассказала Ольга.

Женщина обратилась в полицию. По словам горожанки, договор аренды действует до 1 августа. При этом, по информации представителя арендодателя, договор истек 31 мая.

Собственником здания ДК Профсоюзов является федерация профсоюзов Амурской области. Там ИА «Амур.инфо» в официальном ответе сообщили, что договор действительно закончился.

По сведениям федерации, 11 июня 2018 года между ДК Профсоюзов и индивидуальным предпринимателем был заключен договор аренды нежилого помещения. Срок действия – с 11 июня 2018 года по 31 мая 2019 года. При окончании срока действия договора у арендатора имелось преимущественное право на заключение нового договора.

21 марта 2019 года арендодатель вручил арендатору претензию, потребовав оплатить задолженность по арендной плате по состоянию на 20 марта 2019 года.

23 мая 2019 года арендодатель вручил арендатору разъяснения собственника имущества о необходимости погашения задолженности по арендной плате, а также – «о необходимости (в случае отсутствия оплаты задолженности), в связи с истечением 31.05.2019 года срока договора аренды, возврата арендодателю по акту приема-передачи указанного в договоре помещения (оборудования) без дальнейшей возможности заключения (продления) договора аренды». При этом собственник имущества оставляет за собой право взыскать с арендатора задолженность в судебном порядке, с начислением пени.

В ответе федерации профсоюзов также говорится, что, согласно акту сверки взаимных расчетов между арендатором и арендодателем от 31 мая, в период с 31 января 2019 года по 31 мая 2019 года у арендатора образовалась задолженность по арендной плате в сумме 613 300 рублей.

«Срок действия договора закончен, задолженность не оплачена. Подготовлено исковое заявление о взыскании задолженности с арендатора в Арбитражный суд Амурской области», – резюмировала федерация профсоюзов в своем ответе.

«Также с ней [предпринимателем] заключалось дополнительное соглашение: если она полностью погасит долг, будет рассмотрен вопрос о заключении с ней нового договора на два месяца. Может быть, она ссылается на него, мы не можем понять», – сообщили ИА «Амур.инфо» в телефонном разговоре в федерации профсоюзов.

Ольга Колмогорова в ответ на это сообщила, что долг полностью погашен. «По закону, даже если бы долг был, они не имеют права закрыть [ресторан]. Они должны были подать в суд на меня, а суд уже будет решать, должна я кому-то или нет», – сказала Колмогорова.

В пресс-службе УМВД России по Амурской области агентству прокомментировали, что по данному поводу поступало сообщение и будет проведена проверка.