Амурским фермерам предлагают побороться за 3 миллиона рублей

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В Амурской области начался конкурс, по итогам которого местные фермеры смогут получить 3 миллиона рублей на развитие хозяйств. На подачу документов у желающих есть месяц.

Конкурс проводится в рамках регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в Амурской области» нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Для участия необходимо в течение месяца подать документы на господдержку в областной минсельхоз. Затем пройдет первый конкурсный этап – оценка представленной документации для пропуска во второй этап. В ходе второго этапа будет проходить собеседование с конкурсной комиссией, она и определит 10 победителей. Призом для них станет субсидия размером до 3 миллионов рублей, сообщает пресс-служба областного правительства.

В Приамурье ведут хозяйственную деятельность около 500 крестьянских (фермерских) хозяйств и 20 сельскохозяйственных потребительских кооперативов. 162 фермерских хозяйства воспользовались поддержкой в рамках в рамках госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Амурской области», которая действует уже 7 лет.

Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» утвердил президент в конце 2018 года. Проект, нацеленный на улучшение условий работы для предпринимателей, упрощение их доступа к льготному финансированию и поддержку фермеров и сельхозпроизводителей, будет действовать до 2024 года.

В Приамурье поддержка фермерам осуществляется и в ходе подпрограммы «Поддержка малых форм хозяйствования» мероприятий «Государственная поддержка развития малых форм хозяйствования». В 2018 году на ее реализацию из федерального бюджета было выделено более 47 миллионов рублей, из областного – более 23 миллионов.

В 2019 году грантовую поддержку на развитие семейной животноводческой фермы получили 18 амурских КФХ. Такая поддержка амурским фермерам оказывается с 2012 года. С 2012 по 2018 годы реализации программы гранты получила 41 семейная животноводческая ферма. В основном это были фермеры из Благовещенского района – 18 человек, из Завитинского – 15, Ивановского – 14, Зейского – 12, чуть меньше в Константиновском районе – 10 и по 9 грантов в Октябрьском и Михайловском районах. В год в области гранты получают более 20 фермеров.

Претендовать на такую грантовую поддержку могут официально зарегистрированные в Приамурье КФХ, работающие не менее двух лет, которые до этого ни разу не получали грант и не имеют вливаний из бюджетов разных уровней.

Аналогичная грантовая система есть в области и для поддержки начинающих фермеров. В течение 6 лет реализации программы из этой категории получило грант 121 КФХ. Материальную помощь оказывают амурским аграриям и в других формах. Для поддержки сельского хозяйства в регионе и помощи фермерам в развитии предусмотрены различные субсидии, например, на уплаты страховых премий или закупку семян.

На это выделяются средства из областного бюджета в ходе региональной программы «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства». Также фермерам полагаются возмещения затрат в рамках подпрограмм «Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель области», «Развитие мясного скотоводства», «Развитие молочного скотоводства», «Поддержка племенного дела, селекции семеноводства», «Техническая и технологическая модернизация», «Устойчивое развитие сельских территорий» и «Развитие овощеводства открытого и защищённого грунта и семенного картофелеводства».