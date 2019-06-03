В Белогорске снова пропала голубоглазая молодая женщина

В Белогорске вновь разыскивают местную жительницу Алину Огневу 1992 года рождения. Молодая женщина ушла из дома по улице 9 Мая еще в середине апреля, и с тех пор о ней ничего неизвестно.

Узнать Алину можно по плотному телосложению, голубым глазам и русым волосам ниже плеч. Рост девушки примерно 165 сантиметров, сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области.

Пропавшая была в сером трико, кроссовках и черной куртке из кожзама.

Те, кто знает, где найти Алину, могут позвонить по номерам: 02, 8(41641) 2-07-53, 8(41641) 2-41-19.

Девушку разыскивают не первый раз. В 2017 году она уже числилась пропавшей без вести. Тогда же сообщались ее особые приметы: послеоперационный шрам на животе, на глазах – рубцы после проведенной в детстве операции от косоглазия, на правом плече – родинка около двух сантиметров в диаметре.