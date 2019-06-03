Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
3июня
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:17 0

В Белогорске снова пропала голубоглазая молодая женщина

В Белогорске снова пропала голубоглазая молодая женщина
Фото: tvs-media.ru

В Белогорске вновь разыскивают местную жительницу Алину Огневу 1992 года рождения. Молодая женщина ушла из дома по улице 9 Мая еще в середине апреля, и с тех пор о ней ничего неизвестно.

Узнать Алину можно по плотному телосложению, голубым глазам и русым волосам ниже плеч. Рост девушки примерно 165 сантиметров, сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области.

Пропавшая была в сером трико, кроссовках и черной куртке из кожзама.

Те, кто знает, где найти Алину, могут позвонить по номерам: 02, 8(41641) 2-07-53, 8(41641) 2-41-19.

Девушку разыскивают не первый раз. В 2017 году она уже числилась пропавшей без вести. Тогда же сообщались ее особые приметы: послеоперационный шрам на животе, на глазах – рубцы после проведенной в детстве операции от косоглазия, на правом плече – родинка около двух сантиметров в диаметре.

Просмотров всего: 1705

#Белогорск #происшествия

распечатать


В России и мире

На Сахалине мужчина с тесаком напал на чиновника
Происшествия

Амурчанин убил брата, который требовал у матери деньги на алкоголь и применял к ней насилие
Происшествия

В Приамурье по факту гибели подростка в детском лагере возбуждено уголовное дело
Происшествия

На севере Приамурья у забайкальца нашли неочищенное золото (видео)
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь