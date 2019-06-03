В Приамурье журналисты разбирались, каков «суп дружбы» между Россией и Китаем

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Как близко расположены Благовещенск и Хэйхэ и как дружат соседние территории, показали российским телезрителям. На берегу Амура у благовещенской ротонды журналисты федерального телеканала варили суп в китайском «хого» – огненном котле. Его назвали «суп дружбы», так как он варился из российских и китайских ингредиентов. Если перевести на язык экономики, то в «супе дружбы» составляющих с российской и китайской стороны примерно поровну, отметили в фильме.

На одной из встреч президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин решили придать отношениям двух стран «новую скорость». На данный момент государства реализуют международные проекты. Один из основных – «Сила Сибири».

«Сейчас мы находимся на трансграничном переходе в районе Благовещенска. Под Амуром проложены 2 тоннеля, внутри трубы, которые соединяют российскую и китайскую части газопровода. Всего под рекой две нитки – основная и резервная. Чтобы проложить этот коридор, на обоих берегах были пробиты вертикальные шахты глубиной около 20 метров. Длина каждого тоннеля – чуть больше километра. Примерно так прокладывают метро», – рассказала соведущая фильма Алиса Романова.

Недалеко от перехода строится газоизмерительная станция, где будут оценивать качество и объемы топлива, уходящего в Китай. А в районе Свободного достраивают компрессорную станцию. Всего на пути «Силы Сибири» их будет 8. Старт поставок начнется 1 декабря.

«На данном объекте применены российское оборудование, здесь выполнено полное импортозамещение», – отметил представитель подрядной организации Евгений Дудко.

Свой путь газопровод «Сила Сибири» начинает в Якутии – от Чаяндинского месторождения идет до Благовещенска. Его длина – около 2 200 километров. Будет построена еще часть газопровода для подключения Ковыктинского месторождения в Иркутской области. Газ оттуда пойдет в 2023 году.

В фильме также рассказали о еще одной грандиозной амурской стройке. Амурский газоперерабатывающий завод будет первым по мощности в России и вторым – в мире. ГПЗ возводят более 20 тысяч человек. После запуска производства на предприятии смогут работать около 2,5 тысячи специалистов. На заводе будут отделять от газа этан, гелий, пропан, бутан. В Китай будет уходить только метан.

Строительству международного моста через Амур, части которого состыковали 31 мая, также была посвящена часть фильма. Сергей Брилёв поинтересовался у амурского губернатора Василия Орлова: что Амурская область будет возить в Китай по мосту? Возить планируется, в частности, сою. Задача – максимально быстро расширить посевы.

«У нас очень серьезная точка роста – это сельхозпродукция. У нас чистая соя. У нас нет генномодифицированной сои», – отметил глава региона.

Намерены в Приамурье увеличить и поставки продуктов питания.

«В Китае есть пословица о том, что близкий сосед лучше дальнего родственника. Для нас Китай – это очень хороший, добрый сосед, мы стараемся поддерживать эти взаимоотношения, очень их ценим», – сказал Василий Орлов.

На полках китайских магазинов российские продукты появились несколько лет назад. В их числе мука, мед, молочная продукция, макароны, конфеты. Самый популярный в Китае российский продукт – мороженое. Его везут тоннами десятки компаний из разных городов России.

«Когда Си Цзиньпин получил от Путина коробку мороженого, все китайцы сразу захотели его попробовать, и всем понравилось», – рассказал житель Китая Пан Кайчен.

Из амурских продуктов популярным в Китае также стал мед. Продажи одной из компаний взлетели на 80 процентов после того, как на ВЭФ Путин купил банку с медом и угостил председателя Си. Теперь амурская компания работает на экспорт в Китай и Южную Корею.

«Это партия, которая поедет через неделю в Китай, это у нас три заказа, три контракта. Часть едет в Шанхай, эта поедет по всему Китаю», – показала журналисту глава компании Татьяна Капустина.

Помимо этого, Амурская область ввозит в КНР соевое масло. «Данная упаковка, 5 литров, предназначена специально для китайского рынка, поскольку в Китае культура потребления растительного масла, особенно соевого, значительно выше, чем в России», – рассказал Степан Инюточкин, исполнительный директор «Соя АНК Переработка».

Китайцы и сами стараются научиться производить продукты по российским технологиям. Например, пекут хлеб из российских ингредиентов, также производят колбасу.

«Нам очень отрадно, что действительно сложилось устойчивое представление, что "сделано в России", значит – сделано экологично и очень качественно. Это что касается продуктов питания. Конечно, мороженое – это только один из примеров. Но работать очень непросто, потому что Китай имеет очень специфичную логистику, специфичную дистрибьюцию, специфичную систему разрешений. (…) Будем помогать компаниям,будем работать. И такие продукты, как мороженое или джемы – это только начало», – считает Максим Акимов, заместитель председателя правительства РФ.

В фильме рассказали и о сотрудничестве Приамурья и КНР в сфере культуры. О совместном заплыве, хоккейном матче, о планах по организации международного авторалли на льду Амура, о работе Института Конфуция в БГПУ.

Николай Кухаренко, директор Института Конфуция БГПУ отметил, что между Россией и Китаем складывается и языковая дружба. «На северо-востоке Китая есть "ква сы" – это квас наш, "се ма дзе" – это семечки, "вед ло" – это ведро. Также и в наш язык (проникают заимствования – Прим.ред.) допустим, фанза, чифанька», – отметил Николай Кухаренко.

Скриншоты с видео Россия-24