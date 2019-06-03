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Машина, разрушившая кирпичное ограждение в Благовещенске, попала на фото и видео

Машина, разрушившая кирпичное ограждение в Благовещенске, попала на фото и видео
Фото: instagram.com/skaner_dtp28

Появились фото и видео с машиной, которая разрушила кирпичное ограждение в Благовещенске. Это произошло возле стадиона «Амур» по улице Ленина. Последствия происшествия горожане обнаружили утром 2 июня.

Фото и видео сделаны непосредственно в момент ДТП, в темное время суток. Исходя из них, подтверждается, что в аварию попала легковушка Honda Fit. Очевидцы констатировали, что люди в результате происшествия не пострадали.

Видео: instagram.com/skaner_dtp28

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#ДТП #происшествия #транспорт

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