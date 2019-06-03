Машина, разрушившая кирпичное ограждение в Благовещенске, попала на фото и видео

Фото: instagram.com/skaner_dtp28

Фото и видео сделаны непосредственно в момент ДТП, в темное время суток. Исходя из них, подтверждается, что в аварию попала легковушка Honda Fit. Очевидцы констатировали, что люди в результате происшествия не пострадали.

Видео: instagram.com/skaner_dtp28