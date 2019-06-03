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В центре Благовещенска из-за земляных работ перекрыли часть улицы

В центре Благовещенска из-за земляных работ перекрыли часть улицы
Фото: Амур.инфо

С 3 до 10 июня половину проезжей части улицы Кузнечной в Благовещенске закрыли для движения транспорта. Это связано с проведением земляных работ на инженерных сетях между Краснофлотской и Ленина.

Также из-за проведения ремонтных работ на улично-дорожной сети по улице Пушкина между Чайковского и судостроительным заводом в период с 3 июня по 1 июля будет перекрыта ½ проезжей части по улице Пушкина, сообщает пресс-служба городской администрации.

Водителей транспортных средств просят выбирать альтернативные маршруты для движения.

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#городская власть #мэрия #транспорт

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