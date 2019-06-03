В День города в Благовещенске на свет появились шесть детей

2 июня, в День города, в благовещенском роддоме на свет появились шесть детей – пять девочек и один мальчик. В понедельник, 3 июня, по многолетней традиции новорожденных и их мам поздравила мэр областной столицы.

В честь рождения маленьких благовещенцев мамам вручили приветственные адреса, наборы детской одежды, аптечки для новорожденных и другие подарки.

«Если рождаются дети, значит и город будет продолжать развиваться и жить. В День города родилось шесть детей, а за последние три дня – 28. Это достаточно большое количество для такого маленького промежутка времени, – поделилась мэр города Валентина Калита. – Я думаю, этих детей ждет счастливое будущее, ведь они желанны и любимы. И какие бы трудности у них ни вставали в дальнейшем на жизненном пути, рядом с ними будут взрослые, которые их поддержат, смогут их направить, подсказать и всегда будут любить их всем сердцем».

Как рассказали сотрудники городского роддома, всем малышам родители уже дали имена – в День города на свет появились Наташа, Вероника, Светлана, Алиса, Анна и Даниил.

Дежурную смену в родильном зале в День города открыл единственный мальчик – Даниил. Он появился на свет в 6:35 утра, его вес – 3 060 граммов, рост – 50 сантиметров. Последней на свет появилась Светлана – в 21:25 – весом 4 120 граммов и ростом 54 сантиметра.

Всего же с начала года в Благовещенске родились почти полторы тысячи малышей, сообщает мэрия.