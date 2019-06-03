Пострадавшие в резонансном ДТП в Свободненском районе идут на поправку

В амурском минздраве рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Свободненском районе. Из 11 человек, получивших травмы, в больнице на сегодняшний день находятся пятеро. Двое из них – один 11-летний ребенок и один взрослый – еще в реанимации, их состояние оценивается как средней степени тяжести. При этом у обоих отмечается положительная динамика.

Еще два человека находятся в травматологии, один – в хирургическом отделении. У всех пострадавших состояние улучшается, отметили в минздраве.

Как сообщало ранее Амур.инфо, ДТП случилось 31 мая вечером на 1 439-м километре автодороги Чита – Хабаровск. В аварии пострадали 11 человек, один – погиб.

Предварительно установлено, что водитель, 1962 года рождения, управляя автомобилем УАЗ, в районе проведения дорожных работ не выбрал безопасную дистанцию до остановившегося автомобиля SsangYong Istana и совершил с ним столкновение. После этого автомобили съехали с проезжей части, микроавтобус опрокинулся.

Водитель, который стал виновником резонансного ДТП, пытался покончить жизнь самоубийством. Суицид пресекли полицейские: они успели связать водителю руки.

Возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения). Водитель автомобиля, устроившего ДТП, задержан. Его заключили под стражу.