Огромный самец аллигатора ворвался в дом ночью и разбил окно (видео)

В США в городе Клируотер трехметровый аллигатор забрался в жилой дом. Рептилия приползла ночью, когда люди спали.

Крокодил разбил стекло в окне на кухне, расположенном на уровне земли, и проник во внутрь. Прежде чем жители заметили аллигатора, животное успело опрокинуть стол и стулья.

Рептилию обнаружил мужчина, который решил перекусить. Увидев животное, мужчина вызвал полицию. На место происшествия выехал специалист, который смог выловить крокодила. В результате происшествия никто не пострадал.

Скорее всего животное искало самку. В мае у аллигаторов, обитающих во Флориде, начинается брачный сезон. Он продолжается до конца июня. В этот период они активнее, поэтому чаще попадаются людям на глаза, сообщает «Лента.ру».

Во Флориде обитают миссисипские аллигаторы, также обитающие в Северной и Южной Каролине, Джорджии, Техасе и Луизиане. Вырастают они до 4,5 метра в длину при весе до 200 килограммов.

В 2016 году ИА «Амур.инфо» сообщало о случае, когда аллигатор утащил двухлетнего ребёнка в парке Walt Disney World. Найти ребенка не удалось.