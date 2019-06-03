Амурские дети поучаствуют в реконструкции событий Великой Отечественной и Второй мировой войны в Китае

Амурский проект лицея № 6 «Духовные скрепы Юнармии» стал победителем конкурса президентских грантов и получит более 1,5 миллиона рублей. Он направлен на выявление и внедрение новых форм работы с детьми и подростками в сфере сохранения исторической памяти, военно-патриотического воспитания и развития лидерских качеств.

В рамках проекта обучение пройдут не менее 2 тысяч детей, которых будут учить работать в команде, а 60 педагогов на обучающем семинаре с элементами интеллектуальной игры получат новые знания для раскрытия значимости юнармейского движения, связи поколений для сохранения исторической памяти. Полученными знаниями они смогут делиться дальше с помощью полученных на флеш-картах методических разработок.

Также в рамках проекта будет организована исследовательская работа по поиску в музеях и домашних архивах подлинных документов времен Великой Отечественной войны, отбор и издание копий в натуральную величину. Работа направлена на вызов сильных эмоций у детей, способность сопереживать, ценить и уважать историю каждой семьи, а значит историю своей страны, сообщает пресс-служба городской администрации. Результатом исследовательской работы станет комплект документов Великой Отечественной войны в натуральную величину тиражом 500 экземпляров для распространения в библиотеки, музеи и школы Амурской области.

Лучшая команда из 6 человек получит приоритетное право при распределении 6 путевок в лучшие детские центры России.

30 лучших юнармейцев примут участие в реконструкции событий Великой Отечественной войны и Второй мировой войны как на территории России, так и с выездом в КНР. Для сохранения лучших советских практик, по аналогии с «тимуровским движением» будет начат долгосрочный проект «Под защитой юнармейца».

Проект предполагает различные методические формы обучения – от поисковой работы до выправки, от трогательных слов в письмах времен Великой Отечественной до личного общения, от обсуждения фильмов до красивой формы юнармейца и участника бала. Авторы проекта полагают, что все это – сбор духовных скреп, основа воспитания уважительного отношения к исторической памяти и умения служить своему Отечеству.