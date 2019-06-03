От Камчатки до Калининграда: еще 60 миллионов россиян переходят на «телецифру»

Фото: Амур.инфо

3 июня в России начался третий этап перехода с аналогового на цифровое телевещание. В этот раз он охватит порядка 60 миллионов человек.

«Нынешний, третий этап – самый большой: аналоговое телевещание уступит эфир цифровым мультиплексам в 36 регионах, в которых живут 60 миллионов человек. Это самое масштабное одновременное отключение аналогового вещания в Европе», – сказали корреспонденту ТАСС в пресс-службе Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС).

На Камчатке аналоговые передатчики выключат в первую очередь. Затем волна отключений в течение 15 часов прокатится по всей России и закончится в Калининграде. Будет выключен 9 тысяч 801 аналоговый передатчик федеральных телеканалов.

В РТРС отметили, что вещание в аналоговом формате прекратят не все телеканалы – региональные телекомпании продолжат работу в прежнем режиме. «Телезрителям нужно знать, что на одном телевизоре можно смотреть и цифровые, и аналоговые телеканалы, эти телеканалы вместе с 20-ю цифровыми», – подчеркнули в компании.

Переход на цифровое эфирное телевещание в России начался с января 2019 года в соответствии с федеральной целевой программой «Развитие телерадиовещания в РФ на 2009-2018 годы». Переход с аналогового сигнала федеральных телеканалов, входящих в первый и второй мультиплексы, проходит в несколько этапов – 11 февраля, 15 апреля, 3 июня и 14 октября.

Амурская область вошла во вторую волну и перешла на «цифру» 15 апреля. Ежедневно в почтовых отделениях области амурчане приобретают более 10 цифровых приставок. Особый спрос на оборудование для перехода на «цифру» отмечается среди жителей сел и отдаленных районов Приамурья.

С начала 2019 года в почтовых отделениях области амурчане приобрели почти 2 тысячи комплектов для перехода на цифровой сигнал и более 300 телевизоров со встроенным тв-тюнером. «Мы стараемся обеспечить приставками отделения связи даже в самых отдаленных районах Приамурья. Зачастую Почта России является единственной точкой, где можно приобрести оборудование для получения цифрового телесигнала. При этом наши почтальоны при необходимости доставят телеприставки на дом», – отметила директор УФПС Амурской области Светлана Матвиенко.

В продаже ассортимент оборудования для приема цифрового телесигнала в формате DVB-Т2 в различных ценовых сегментах, в том числе в низшем – в пределах 1 тысячи рублей. При этом спросом пользуются и телевизоры со встроенным тв-тюнером. Клиенты почтовых отделений могут оформить заказ на заинтересовавшую их электронику по каталогу «Почтамаркет» или на сайте market.pochta.ru и получить доставленный товар в своем почтовом отделении. Любой заказ доступен для оплаты при получении.

Пенсионеры и люди с ограниченными физическими возможностями могут сделать заказ на доставку антенны и приставки для приема цифрового телесигнала во время ближайшего визита почтальона. Сразу после поступления необходимого оборудования в отделения почтовой связи заказ будет доставлен на дом. Также клиенты могут заказать их бесплатную доставку в ближайшее отделение почтовой связи, обратившись в контакт-центр Почты России по телефону 8-800-100-00-00, сообщает пресс-служба Почты России.