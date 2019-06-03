Благовещенская выставка машин и мотоциклов привлекла тысячи человек

В Благовещенске провели выставку авто- и мототехники. В День города, который отмечался в воскресенье, 2 июня, необычные машины и мотоциклы привлекли внимание тысяч человек.

Экспонаты автовыставки «Граница» выставили на участке улицы Ленина, от Пионерской до 50-летия Октября. «Красивые намытые машины демонстрировались без движения, без конкурсов, тем не менее они привлекли огромный интерес, – говорит один из организаторов выставки Андрей Солонин. – Было около 50 машин и 10 мотоциклов».

Были представлены автомобили в трех категориях: Old School – отреставрированные винтажные машины; спортивные автомобили, принимавшие участие в соревнованиях, и заниженные машины – stance. «Приехали участники не только из Благовещенска, но и из Свободного, Белогорска, Нерюнгри. Для первого выставочного фестиваля такой охват неплох», – отмечает Андрей.

«Мы представили два эксклюзивных мотоцикла. Были тысячи человек – детей, взрослых, стариков. Бабушка одна подошла, попросила сфотографироваться на мотоцикле! В подобном мероприятии мы участвовали в первый раз, но организаторы пригласили нас принять участие в следующей выставке», – рассказал член мотоклуба «Пижоны» Максим Намаконов.

Следующую выставку необычных машин и мотоциклов в Благовещенске планируют устроить в августе. Организаторы уже отбирают претендентов на участие в мероприятии. «Площадка будет меньше, мы не сможем разместить всех желающих, поэтому проводится отбор. Например, отсеиваются машины с дефектами и так далее», – объяснил Андрей Солонин.