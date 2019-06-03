Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
3июня
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:49 1

Благовещенская выставка машин и мотоциклов привлекла тысячи человек

Благовещенская выставка машин и мотоциклов привлекла тысячи человек

В Благовещенске провели выставку авто- и мототехники. В День города, который отмечался в воскресенье, 2 июня, необычные машины и мотоциклы привлекли внимание тысяч человек.

Экспонаты автовыставки «Граница» выставили на участке улицы Ленина, от Пионерской до 50-летия Октября. «Красивые намытые машины демонстрировались без движения, без конкурсов, тем не менее они привлекли огромный интерес, – говорит один из организаторов выставки Андрей Солонин. – Было около 50 машин и 10 мотоциклов».

Были представлены автомобили в трех категориях: Old School – отреставрированные винтажные машины; спортивные автомобили, принимавшие участие в соревнованиях, и заниженные машины – stance. «Приехали участники не только из Благовещенска, но и из Свободного, Белогорска, Нерюнгри. Для первого выставочного фестиваля такой охват неплох», – отмечает Андрей.

«Мы представили два эксклюзивных мотоцикла. Были тысячи человек – детей, взрослых, стариков. Бабушка одна подошла, попросила сфотографироваться на мотоцикле! В подобном мероприятии мы участвовали в первый раз, но организаторы пригласили нас принять участие в следующей выставке», – рассказал член мотоклуба «Пижоны» Максим Намаконов.

Следующую выставку необычных машин и мотоциклов в Благовещенске планируют устроить в августе. Организаторы уже отбирают претендентов на участие в мероприятии. «Площадка будет меньше, мы не сможем разместить всех желающих, поэтому проводится отбор. Например, отсеиваются машины с дефектами и так далее», – объяснил Андрей Солонин.

Просмотров всего: 198

#праздники #транспорт

распечатать


В России и мире

В Disneyland открыли тематический парк по «Звездным войнам»
Общество

Из Южно-Сахалинска в Москву пассажирам приходится лететь через Камчатку
Общество 6

Празднование 163-летия Благовещенска завершилось 10-минутным салютом (фото, видео)
Культура 4

Средоточие культуры и истории: Благовещенск отмечает 163-летие (фото, видео)
Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • Mainer

    Mainer
    5 минут назад

    Фото нет.

    Это видел кто? Были интересные раритеты?

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь