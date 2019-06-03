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В Приамурье запишут эвенкийские аудиосказки, которые озвучат дети-инвалиды

В Приамурье запишут эвенкийские аудиосказки, которые озвучат дети-инвалиды
Фото: instagram.com/countess_rumyantseva/

Библиотеки Благовещенска выиграли почти полмиллиона рублей на осуществление проекта «Сказки коренных народов Амурской области и НЕ ТОЛЬКО». Это литературно-краеведческий детский аудиосборник, в который войдут не менее 30 произведений и отрывков, которые озвучат как здоровые дети, так и дети с ограниченными возможностями здоровья.

Для этого школьники вместе с рабочей группой проекта отправятся в Тындинский район в этнографический комплекс «Эвенкийская деревня». Группа ознакомится с бытом, традициями и культурой малочисленных народов Севера, а затем приступит к работе над аудиосборником. Для этого закупят дополнительную профессиональную аппаратуру в студию звукозаписи, которая находится в благовещенской библиотеке имени А.П. Чехова, сообщает пресс-служба благовещенской администрации

Аудиосказки смогут слушать в первую очередь слепые и слабовидящие дети. Сборник «Сказки коренных народов Амурской области и НЕ ТОЛЬКО» распространят по городским школам, библиотекам и больницам области.

Реализация нового проекта стала возможной благодаря президентскому гранту, который выиграла муниципальная информационная библиотечная система Благовещенска совместно с Ассоциацией творческих работников Амурской области.

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#дети #конкурсы #культура #финансы

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