В Disneyland открыли тематический парк по «Звездным войнам»

Церемония открытия Star Wars: Galaxу's Edge прошла 29 мая. Презентацию провел сам режиссер саги Джордж Лукас, а также актеры Харрисон Форд, Марк Хэмилл и Билли Ди Уильямс. Новый сектор Диснейленда занимает более 50 тысяч квадратных метров. Эта территория поделена на три зоны, которые названы в честь эпизодов последней трилогии «Звездных войн» – Сопротивление, Первый Орден и Деревня эвоков.

Посетители парка смогут отправиться в полет на космическом корабле Хана Соло «Тысячелетний сокол», создать собственный световой меч и собрать личного дроида. Открылся парк для посетителей 31 мая. Однако пока, чтобы попасть сюда, необходимо предварительно зарегистрироваться и забронировать место. Ближайшие билеты в Disneyland можно взять только после 15 июня, до того дня все даты забронированы.

В компании Disney заверили, что после того, как утихнет шумиха вокруг парка, вход в Star Wars: Galaxу's Edge станет свободным, сообщает «Комсомольская правда».