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В Disneyland открыли тематический парк по «Звездным войнам»

В Disneyland открыли тематический парк по «Звездным войнам»
Фото: disneyparks.disney.go.com

В парке развлечений Disneyland, который находится в США, открылся тематический парк посвященным «Звездным войнам». Об этом сообщила компания Disney Parks у себя на странице.

Церемония открытия Star Wars: Galaxу's Edge прошла 29 мая. Презентацию провел сам режиссер саги Джордж Лукас, а также актеры Харрисон Форд, Марк Хэмилл и Билли Ди Уильямс. Новый сектор Диснейленда занимает более 50 тысяч квадратных метров. Эта территория поделена на три зоны, которые названы в честь эпизодов последней трилогии «Звездных войн» – Сопротивление, Первый Орден и Деревня эвоков.

Посетители парка смогут отправиться в полет на космическом корабле Хана Соло «Тысячелетний сокол», создать собственный световой меч и собрать личного дроида. Открылся парк для посетителей 31 мая. Однако пока, чтобы попасть сюда, необходимо предварительно зарегистрироваться и забронировать место. Ближайшие билеты в Disneyland можно взять только после 15 июня, до того дня все даты забронированы.

В компании Disney заверили, что после того, как утихнет шумиха вокруг парка, вход в Star Wars: Galaxу's Edge станет свободным, сообщает «Комсомольская правда».

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#праздники #технологии

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