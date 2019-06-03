В «Колоске» во время зарядки умер ребенок

Фото: www.dolkolosok.ru

Обновлено: 11:41



2 июня в детском оздоровительном лагере «Колосок» скончался подросток. Мальчик 2005 года рождения потерял сознание и упал во время утренней зарядки.

Об этом ИА «Амур.инфо» сообщили знакомые с ситуацией люди.

В пресс-службе амурского следственного управления СК РФ информацию подтвердили. Сейчас его сотрудники проводят проверку.

Причина смерти подростка – остановка сердца. Информацию о возбуждении уголовного дела в амурском следственном управлении СК РФ планируют сообщить позже.

Позже в правительстве Амурской области подтвердили информацию о трагическом случае. Подросток находился в лагере в рамках спортивной профильной смены, организованной Амурской областной спортивной школой. Подросток был воспитанником отделения легкой атлетики. Заезд в лагерь состоялся накануне, 2 июня. Утром во время разминочных спортивных упражнений мальчику стало плохо.

Медики, сопровождающие ребят на занятии, и врачи лагеря оказали необходимые реанимационные мероприятия, однако подросток скоропостижно скончался. Точную причину смерти установят специалисты, проводятся следственные мероприятия.