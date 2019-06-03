В Приамурье зарегистрировали первые случаи энтеровируса у детей

В Амурской области начался сезон энтеровирусной инфекции. Уже зарегистрировано два случая заболевания среди детей. Еще около 200 жителей области пострадали от укусов клещей.

Такие данные об эпидемиологической обстановке в Приамурье с 27 мая по 2 июня опубликовал амурский Роспотребнадзор. По информации ведомства, в Амурской области за указанный период было зарегистрировано 198 пострадавших от укусов клещей, в том числе 75 детей.

Против клещевого вирусного энцефалита привито более 42 тысяч амурчан, для защиты от клещей обработано более 232 гектаров территорий летних оздоровительных и образовательных учреждений, зон отдыха и других объектов.

Кроме того, в области продолжается сезонная активизация возбудителей кишечных инфекций вирусной этиологии: норо- и ротавирусов, а также сальмонеллеза. Специалисты напоминают о строгом соблюдении основных меры профилактики острых кишечных инфекций летом и сальмонеллеза.

В амурском Роспотребнадзоре напоминают, что с 3 июня 2019 года стартовала летняя оздоровительная кампания. Родителям советуют выбирать для ребенка лагерь с санитарно-эпидемиологическим заключением, а также внесенный в реестр организаций отдыха и оздоровления детей и подростков.