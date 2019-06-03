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сегодня, 10:26 1

На Восточном идет заправка топливом разгонного блока «Фрегат»

На Восточном идет заправка топливом разгонного блока «Фрегат»
Фото: www.roscosmos.ru

На космодроме Восточный транспортировали разгонный блок «Фрегат» из монтажно-испытательного корпуса космических аппаратов на заправочно-нейтрализационную станцию для заправки топливом и сжатыми газами. Эти работы будут проходить с 1 по 22 июня.

После этого разгонный блок доставят в монтажно-испытательный корпус космических аппаратов для сборки космической головной части, сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Сейчас специалисты предприятий Роскосмоса ведут подготовку гидрометеорологического космического аппарата «Метеор-М» № 2-2 к запуску. Инженеры успешно завершили комплексные электрические испытания аппарата. В монтажно-испытательном корпусе ракеты-носителя специалисты филиала ФГУП «ЦЭНКИ» – КЦ «Восточный» совместно с РКЦ «Прогресс» ведут подготовку составных частей ракеты-носителя «Союз-2.1б» к пуску. В ближайшее время они приступят к сборке «пакета» (блоков первой и второй ступеней) носителя.

Ракета-носитель «Союз-2.1б» выведет на орбиту космический аппарат «Метеор-М» №2-2. Это будет пятый пуск с новейшего российского космодрома. Как сообщало Амур.инфо, он запланирован на 5 июля.

Первый запуск с космодрома Восточный состоялся 28 апреля 2016 года. Самарская ракета-носитель «Союз-2.1а» вывела на орбиту космические аппараты «Аист-2Д», «Ломоносов» и нано-спутник SamSat-218.

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#космодром

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  • DimonS

    DimonS
    1 час назад

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