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сегодня, 10:24 12

В Благовещенске 23-летний автомобилист столкнул 20-летнего мотоциклиста

В Благовещенске 23-летний автомобилист столкнул 20-летнего мотоциклиста
Фото: www.instagram.com

В Благовещенске в результате столкновения с автомобилем пострадал мотоциклист. Авария случилась в воскресенье, 2 июня, по дороге между Благовещенском и аэропортом.

Как сообщили корреспонденту ИА «Амур.инфо» в региональном управлении Госавтоинспекции, 23-летний водитель Toyota Tercel совершил столкновение с двигавшимся попутно мотоциклом Kawasaki под управлением 20-летнего парня.

Мотоциклисту потребовалась медицинская помощь. С места происшествия парня доставили в больницу. Полицейские устанавливают причины и обстоятельства случившегося.

Просмотров всего: 1369

#ДТП

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Комментарии
Показать все (12) Обсудить на форуме
  • Долгий

    Долгий
    1 час назад

    А если возраст в заголовке убрать, изменится суть статьи? Или зачем эта информация?

  • Лаконика

    Лаконика
    1 час назад

    23-летний автомобилист-мужчина жестко столкнул 20-летнего мотоциклиста-юношу, так точнее будет

  • виталя1979

    виталя1979
    1 час назад

    может он уже давно не юноша?

  • Victrix

    Victrix
    1 час назад

    Долгий

    А если возраст в заголовке убрать, изменится суть статьи?



    Конечно изменится. Ну, вот, например:



    78-летняя байкерша на "Днепре" расхреначила в дрова японский байк 83-летнего инвалида по зрению. Вместе с оным....



    Или (о том же):



    Мотоциклистка сбила инвалида.



    Чуете разницу?

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 час назад

    Моя подруга - мотоциклистка, ехала по аэропортовской трассе. в Аэропорт, ибо там можно спокойно мирно покататься без машин до пограничного пропускного пункта до Марково.. Мотак у ней простенький, Ямаха Зил 400. Ехала, себе, спокойно, не нарушая ничего.. едет в соответствии с габаритами транспортного средства, опережает микроавтобус, тот, завидев девушку за рулём, начал прибавлять газу, не давая ей себя обогнать, она сбавляет газ - тот тоже, она прибавит - и этот урод тоже.. В общем, длилось это недолго, скорость порядка от 60 до 80 (может 90 для опережения). Спустя короткое время нагнали Жигули дачника, тот решил повернуть налево, не глядя в зеркала, и перестроившись во второй ряд начал тормозить... в общем, уходя от удара та начала оттормаживаться и уложила мотоцикл на бок... шваркнулась об асфальт, руку поранила.. этот урод, на микрике, уехал.. а дед на Жигулях и не понял ничего, ибо вообще не видел.

  • inoy

    inoy
    1 час назад

    "Столкнул"))))

  • Мандрагора

    Мандрагора
    26 минут назад

    Сергей Труш

    Моя подруга - мотоциклистка, ехала по аэропортовской трассе. в Аэропорт, ибо там можно спокойно мирно покататься без машин до пограничного пропускного пункта до Марково.. Мотак у ней простенький, Ямаха Зил 400. Ехала, себе, спокойно, не нарушая ничего.. едет в соответствии с габаритами транспортного средства, опережает микроавтобус, тот, завидев девушку за рулём, начал прибавлять газу, не давая ей себя обогнать, она сбавляет газ - тот тоже, она прибавит - и этот урод тоже.. В общем, длилось это недолго, скорость порядка от 60 до 80 (может 90 для опережения). Спустя короткое время нагнали Жигули дачника, тот решил повернуть налево, не глядя в зеркала, и перестроившись во второй ряд начал тормозить... в общем, уходя от удара та начала оттормаживаться и уложила мотоцикл на бок... шваркнулась об асфальт, руку поранила.. этот урод, на микрике, уехал.. а дед на Жигулях и не понял ничего, ибо вообще не видел.



    Надо было вообще остановиться. Пусть себе едет, с дураком связываться - себе дороже.

  • Shift

    Shift
    17 минут назад

    Сергей Труш

    Моя подруга - мотоциклистка, ехала по аэропортовской трассе. в Аэропорт, ибо там можно спокойно мирно покататься без машин до пограничного пропускного пункта до Марково.. Мотак у ней простенький, Ямаха Зил 400. Ехала, себе, спокойно, не нарушая ничего.. едет в соответствии с габаритами транспортного средства, опережает микроавтобус, тот, завидев девушку за рулём, начал прибавлять газу, не давая ей себя обогнать, она сбавляет газ - тот тоже, она прибавит - и этот урод тоже.. В общем, длилось это недолго, скорость порядка от 60 до 80 (может 90 для опережения). Спустя короткое время нагнали Жигули дачника, тот решил повернуть налево, не глядя в зеркала, и перестроившись во второй ряд начал тормозить... в общем, уходя от удара та начала оттормаживаться и уложила мотоцикл на бок... шваркнулась об асфальт, руку поранила.. этот урод, на микрике, уехал.. а дед на Жигулях и не понял ничего, ибо вообще не видел.



    ну что сказать..ни опыта, ни мозгов..для управления мотоциклом..

    на трассе всякое бывает, хорошо, что не серьезно пострадала..

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    11 минут назад

    Мандрагора

    Сергей Труш

    Моя подруга - мотоциклистка, ехала по аэропортовской трассе. в Аэропорт, ибо там можно спокойно мирно покататься без машин до пограничного пропускного пункта до Марково.. Мотак у ней простенький, Ямаха Зил 400. Ехала, себе, спокойно, не нарушая ничего.. едет в соответствии с габаритами транспортного средства, опережает микроавтобус, тот, завидев девушку за рулём, начал прибавлять газу, не давая ей себя обогнать, она сбавляет газ - тот тоже, она прибавит - и этот урод тоже.. В общем, длилось это недолго, скорость порядка от 60 до 80 (может 90 для опережения). Спустя короткое время нагнали Жигули дачника, тот решил повернуть налево, не глядя в зеркала, и перестроившись во второй ряд начал тормозить... в общем, уходя от удара та начала оттормаживаться и уложила мотоцикл на бок... шваркнулась об асфальт, руку поранила.. этот урод, на микрике, уехал.. а дед на Жигулях и не понял ничего, ибо вообще не видел.



    Надо было вообще остановиться. Пусть себе едет, с дураком связываться - себе дороже.



    Она не связывалась.. буквально манёвр на опережение (плановый), затем на торможение, вновь на опережение (вдруг водитель микрика затупил просто) но тут стало ясно, что дебил решил "поиграть" с девчонкой (она рожу его увидела) и тут появляется Жигули... Далее падение, чтобы уйти от столкновения с Жигулями, которые решили повернуть в сады.. И поступила совершенно правильно, иначе лететь бы ей через Жигуля. Она позвонила, сообщила о ДТП, я приехал, там уже мужики проезжавшие помощь оказали, перевязали, да мотак оттащили. Корефан повёз её в травмпункт, а я мотак погнал (у меня категории открыты).

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    11 минут назад

    Shift

    Сергей Труш

    Моя подруга - мотоциклистка, ехала по аэропортовской трассе. в Аэропорт, ибо там можно спокойно мирно покататься без машин до пограничного пропускного пункта до Марково.. Мотак у ней простенький, Ямаха Зил 400. Ехала, себе, спокойно, не нарушая ничего.. едет в соответствии с габаритами транспортного средства, опережает микроавтобус, тот, завидев девушку за рулём, начал прибавлять газу, не давая ей себя обогнать, она сбавляет газ - тот тоже, она прибавит - и этот урод тоже.. В общем, длилось это недолго, скорость порядка от 60 до 80 (может 90 для опережения). Спустя короткое время нагнали Жигули дачника, тот решил повернуть налево, не глядя в зеркала, и перестроившись во второй ряд начал тормозить... в общем, уходя от удара та начала оттормаживаться и уложила мотоцикл на бок... шваркнулась об асфальт, руку поранила.. этот урод, на микрике, уехал.. а дед на Жигулях и не понял ничего, ибо вообще не видел.



    ну что сказать..ни опыта, ни мозгов..для управления мотоциклом..

    на трассе всякое бывает, хорошо, что не серьезно пострадала..



    Ты вменяем? Или у тебя эрекция на фамилию мою?

  • Shift

    Shift
    5 минут назад

    Сергей Труш

    Shift

    Сергей Труш

    Моя подруга - мотоциклистка, ехала по аэропортовской трассе. в Аэропорт, ибо там можно спокойно мирно покататься без машин до пограничного пропускного пункта до Марково.. Мотак у ней простенький, Ямаха Зил 400. Ехала, себе, спокойно, не нарушая ничего.. едет в соответствии с габаритами транспортного средства, опережает микроавтобус, тот, завидев девушку за рулём, начал прибавлять газу, не давая ей себя обогнать, она сбавляет газ - тот тоже, она прибавит - и этот урод тоже.. В общем, длилось это недолго, скорость порядка от 60 до 80 (может 90 для опережения). Спустя короткое время нагнали Жигули дачника, тот решил повернуть налево, не глядя в зеркала, и перестроившись во второй ряд начал тормозить... в общем, уходя от удара та начала оттормаживаться и уложила мотоцикл на бок... шваркнулась об асфальт, руку поранила.. этот урод, на микрике, уехал.. а дед на Жигулях и не понял ничего, ибо вообще не видел.



    ну что сказать..ни опыта, ни мозгов..для управления мотоциклом..

    на трассе всякое бывает, хорошо, что не серьезно пострадала..



    Ты вменяем? Или у тебя эрекция на фамилию мою?



    ты дурачок? мне похрену на твою фамилию, клоун..)) то, что ты описал, ее действия, говорят о неумении оценивать ситуацию, даже на небольших скоростях..аэропортовскую трассу знаю отлично, не обогнать там машину на мотоцикле, еще постраться нужно суметь.. так что, не возбуждайся на каждый пост тех, кто вдруг тебе почему то деферамбы не поет..чудик..

  • Allgemeine

    Allgemeine
    25 секунд назад

    Сергей ТрушТы вменяем? Или у тебя эрекция на фамилию мою?


    Гыг. Это твоя подруга вменяема? Устраивать на мотоцикле такие покатушки лишив себя обзора справа и еще прозевать на горизонте Жигуль...

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