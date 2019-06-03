В Благовещенске 23-летний автомобилист столкнул 20-летнего мотоциклиста
В Благовещенске в результате столкновения с автомобилем пострадал мотоциклист. Авария случилась в воскресенье, 2 июня, по дороге между Благовещенском и аэропортом.
Как сообщили корреспонденту ИА «Амур.инфо» в региональном управлении Госавтоинспекции, 23-летний водитель Toyota Tercel совершил столкновение с двигавшимся попутно мотоциклом Kawasaki под управлением 20-летнего парня.
Мотоциклисту потребовалась медицинская помощь. С места происшествия парня доставили в больницу. Полицейские устанавливают причины и обстоятельства случившегося.
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