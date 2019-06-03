Рак выявляем ежедневно, и не один: в Амурской области работает онкопатруль

Бригада медиков-онкологов и студенты-волонтеры в сопровождении спецтехники второй месяц патрулируют районы и села Амурской области. Цель онкопатруля – раннее выявление злокачественных заболеваний у жителей удаленных поселений. За два месяца обследовано более 5 000 человек из Михайловского и Тамбовского районов.

Большая машина – мобильный маммограф, передвижная амбулатория, аппараты узи и кардиограф проделывают путь в десятки и сотни километров. Бригада онкопатруля работает в районных больницах, поликлиниках и фельдшерских пунктах – за день через руки медиков проходит более 100 человек. Зачастую в поселениях нет своих врачей, а чтобы получить консультацию узкопрофильного специалиста, селянам нужно выезжать в столицу Приамурья.

«Я езжу в Благовещенск в центр “Белая роза” – проверяю женское здоровье. Но вот у других специалистов не была, поэтому сразу же, как в газете прочитала, что в Новоалександровке будут врачи проверять на онкологию, решила приехать. Вот кровь сдала на онкомаркеры, сейчас на кардиограмму пойду», – рассказала жительница села Привольное Ирина Калинкина.

«Программа “Путь к здоровью” работает уже полтора года, в ее рамках мы организовали приезд врачей-специалистов в районные центры, где проводили медосмотры, диспансеризацию жителей окрестных сел и деревень. Вот в рамках этой программы появился проект – "Онкопатруль", мы хотим дать возможность жителям удаленных поселений пройти обследование на онкопатологию, – рассказал директор Амурского медицинского колледжа и руководитель “Онкопатруля” Евгений Пушкарев. – Теперь под осмотр у нас подпадают люди, которые годами и десятилетиями не осматривались».

В бригаде маммолог, гинеколог, уролог, онколог – специалисты благовещенских поликлиник № 1, 2, 3, 4, Благовещенской городской клинической больницы, Амурского областного онкологического диспансера и районных больниц. Врачам помогают студенты Амурского медколледжа – для них это отличная практика.

«Анализы, кардиограммы, инъекции, ассистирование на УЗИ и ЭКГ – наша задача на онкопатруле. Ежедневно много человек разного возраста приходят, у нас настоящая полевая практика. В теории мы все умеем, но вот практика крайне необходима. Я научилась хорошо брать кровь из вены, узнала много нового на УЗИ и ЭКГ», – делится студентка 2 курса медколледжа Анастасия Иванова.

Выявить рак на ранней стадии возможно, если регулярно проходить диспансеризацию и проверяться согласно индивидуальным рискам на различную патологию. Сельским жителям сделать это намного сложней, чем городским, – не хватает больниц, специалистов и оборудования. Лишний раз поехать в городскую клинику на несколько дней на проверку – сложно, в селе что зимой, что летом хозяйство требует постоянного присутствия.

Сергей Николаевич – из села Привольное. На обследование в Новоалександровку 61-летний пенсионер приехал из-за беспокоящей его родинки. Дерматолог-онколог посоветовал удалить невус и сдать остальные необходимые анализы. «Поеду удалять, потом буду жить спокойно и не бояться, что что-то такое неприятное случится с моим здоровьем», – комментирует мужчина.

«Мы на этих выездах видим множество необследованных людей, которые, не то что кровь на онкомаркеры, ультразвуковое исследование ни разу в жизни не делали! При этом у многих есть жалобы на здоровье, но они отмахиваются, пережидают и не обращаются к специалистам», – сообщила врач ультразвуковой диагностики Ирина Шило.

Ее слова подтверждает и врач-онколог Александр Кириллов: «Много недообследованных людей. Вот вчера была пациентка 40 лет, на осмотре я выявил новообразование в тканях молочной железы, маммография подтвердила опасения. Мы отправили ее на дальнейшую диагностику и лечение в областную онкологию. Даже если это рак, мы, как мне кажется, успели его поймать на той стадии, когда не поздно его вылечить. А меж тем рак молочной железы – лидирующий среди онкозаболеваний у женского населения, после 40 лет надо быть очень внимательными».

В онкопатруле работают врачи и медсестры, но не меньшая работа происходит вокруг проекта: главы поселений и районов должны организовывать подвоз населения в пункты, куда приезжает бригада врачей. Это значит, что населению заранее надо объяснить важность этого мероприятия, организовать транспорт в обе стороны, питание, условия для размещения медицинской бригады.

«Мы в Тамбовском районе работаем уже 11-й день. Всего на сегодня мы осмотрели около 1 500 человек, проведено 5 500 исследований. Бригада медиков побывала в Резуновке, Раздольном, Козьмодемьяновке, Новоалександровке, завтра перемещаемся в Тамбовку. В основном на проверку здоровья приезжают пенсионеры – как раз маломобильная категория граждан. Из того, что выявляется, больше всего опухолей молочной железы, а у мужчин – опухоли простаты», – подвела итог главврач Тамбовской больницы Нина Бредюк.

Обследованные жители районов, у которых нашли признаки новообразования, получили направления на проверку в онкологический диспансер. Кроме того, в ходе обследования были выявлены и не онкологические заболевания, среди которых лидирует патология женской репродуктивной системы, пищеварительного тракта, эндокринной системы.

До конца года «Онкопатруль» планирует охватить осмотрами всю территорию Приамурья.