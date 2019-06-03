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Из Южно-Сахалинска в Москву пассажирам приходится лететь через Камчатку

Из Южно-Сахалинска в Москву пассажирам приходится лететь через Камчатку
Фото: Сахалин.инфо

Из аэропорта Южно-Сахалинска в города Дальнего Востока — Петропавловск-Камчатский (5 640 рублей), Комсомольск-на-Амуре (3 705) и Благовещенск (5 640) – полетели субсидированные авиарейсы. Оплату дешевых билетов пока взял на себя областной бюджет, но в дальнейшем их финансирование надеются переложить на плечи федеральной казны.

Сколько времени потребуется для передачи полномочий Федерации, пока неизвестно – ориентировочно подписание необходимых изменений займет «полмесяца-месяц».

Билетов в столицу сахалинцам не хватает. Самолеты улетают заполненными до предела. А по льготному тарифу многие добираются в Москву через Петропавловск-Камчатский – это значительно дешевле и проще, пишет Сахалин.инфо.

«Внезапно пришлось лететь в Москву, а более-менее удобные рейсы через Камчатку. (...) Странно, конечно, что, чтобы на запад добраться из Южно-Сахалинска, нужно сперва слетать на восток», – говорит одна из авиапассажиров.

«С начала года о том, что эти (прямые рейсы на Камчатку – Прим. ред.) рейсы необходимо возобновить, вели переговоры с компанией "Аврора". Коллеги отработали все варианты, рассмотрели ситуацию наполнением бортов, оптимизировали ситуации по кадрам, и это позволило их запустить. Что касается общей ситуации по парку и пилотам – она действительно напряженная. Ведется работа по обновлению авиапарка и привлечению квалифицированных специалистов на выполнение этих рейсов, – объяснил зампред губернатора Сахалина Сергей Олонцев. – Ситуация с московскими рейсами также напряженная, пик сезона, сейчас летают два борта ежедневно, часть самолетов повышенной вместимости. Сейчас исследуем ситуацию, какое количество пассажиров движется кружным путем, через Хабаровск и Владивосток. Пока на дополнительный борт их не набирается».

Сегодня в Сахалинской области, добавил зампред, реализуется программа повышения транспортной доступности региона. Первым этапом ее реализации стал запуск в апреле авиарейсов из Южно-Сахалинска в Шахтерск и Ноглики, в рамках второго этапа произошел запуск субсидированных рейсов по Дальнему Востоку.

Продажа субсидированных авиабилетов из Южно- Сахалинска в Петропавловск-Камчатский, Благовещенск и Комсомольск-на-Амуре стартовала 23 мая. С введением льгот произошло увеличение частоты рейсов и значительный рост наполняемости воздушных судов.

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#Дальний Восток #транспорт #финансы

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