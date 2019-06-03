Приставы нашли злостного алиментщика в могиле: обзор прессы

Для полноценного отдыха работнику необходимо не меньше трех недель; в Гамбурге разрешат жителям забирать еду с помоек без суда; силач из Приморья сдвинул на 4 метра сельскохозяйственный комбайн. Газеты читал ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

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Начну с «Мира новостей», рассказавшего о том, что американские ученые выяснили, какое количество дней отдыха необходимо, чтобы сохранить здоровье, снизить риск преждевременной смерти и обеспечить долголетие. В результате проведенных исследований было установлено, что оптимальным сроком для ежегодного отдыха являются не менее трех недель (я только не понял – в месяц, или в полугодие). За это время снижается уровень тревоги и стресса, приходят в порядок мысли, исчезает похмелье (если принятие алкоголя было разовым) и появляется желание опять работать. И если сегодня вы придете на работу без всякого желания, покажите названную статеечку своему начальнику.

Не пропусти

Тему выходных дней продолжает «Российская газета», где пишут, что комиссия по регулированию социально-трудовых отношений рассмотрит проект, согласно которому в будущем году россиянам сократят зимний отдых. Предполагается, что жители страны будут отдыхать всего восемь дней в январе, а два выходных дня перенесут на май. Конкретно на датах останавливаться не буду, скажу лишь, что в вопросах отдыха наше правительство могло бы прислушаться к американским ученым.

Полный абзац

Далее у нас «Аргументы неделi», где мне попалась информация о том, что власти Гамбурга выступили с предложением разрешить местным жителям забирать еду с помоек и мусорных баков без последующих судебных разбирательств. Оказывается, ежегодно в Германии выбрасывают 11 миллионов тонн пищи, срок годности которой истек. Однако забирать такую еду люди не могут, ибо это считается воровством. Планируется также запретить супермаркетам выбрасывать съедобную пищу – ее обяжут жертвовать нуждающимся.

А вот наши супермаркеты и не думают выбрасывать просроченные продукты. Правда и не жертвуют.

Очень интересно

А вот о чем я прочел в «Тихоокеанском обозрении»: приморский силач Иван Савкин стал первым человеком в мире, сдвинувшим почти на 4 метра сельскохозяйственный комбайн. Рекорд был взят с первой попытки. А месяцем ранее он протащил теплоход-контейнеровоз, водоизмещением около 16 000 тонн. А в День Победы приморский силач сдвинул 18-тонный трактор на центральной площади в селе Покровка. Но большая ли это наука – сдвигать трактора?! Попробовал бы он поднять нашу экономику! А то у нас председатель кабмина не силач, он больше в бадминтон да на велосипеде.

Напишут же такое

Курьезную историю рассказала «Убойная сила». Здесь вы прочтете о том, как житель Астрахани спрятался от судебных приставов в могиле, когда те пришли взимать с него алименты. Злостный неплательщик находился на рабочем месте, копал могилу и сквозь кусты увидел, что в его сторону направляются люди в форме. Зная за собой грехи, мужичок, задолжавший более 200 тысяч рублей, недолго думая, лег на дно вырытой ямы, сложил руки и закрыл глаза. Несчастный подумал, что его примут за покойника. Но приставов, как вы знаете, не проведешь. Они и из мертвого должок вытрясут! Постояли они над могилкой, насладились тишиной, а когда злоумышленник, не выдержав, все-таки задышал (ну, целых пару минут задерживал дыхание, чуть по-настоящему не отдал богу душу), ему пришлось сдаться на милость победителей. Но какая от приставов милость, сами поди понимаете.

На посошок

И в завершение «Комсомольская правда», рассказавшая о том, что в Орловской области в колонии строгого режима с размахом отпраздновали Пасху. В принципе, ничего удивительного в этом не было бы: Пасха – такой праздник, который теперь, в отличие от советского времени, празднуют, не таясь, абсолютно все – и власти, и невласти. У нас теперь власть и церковь – единое целое: в церквях колышутся государственные флаги, а партийцы крестятся поистовее самих церковников, но это так, не более, чем частное замечание. Ну так вот, ничего удивительного в праздновании Пасхи в колонии не было б удивительного, если б не праздновали заключенные.

Но с другой стороны, что в этом удивительного: если крабов и омаров есть можно, то почему Пасху отпраздновать нельзя, правда же?