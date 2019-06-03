Переменно облачно, местами дожди: прогноз погоды в Амурской области на 3 июня

В понедельник, 3 июня, в Амурской области ожидается переменно облачная погода. В южных и центральных районах осадки маловероятны. На севере местами возможны дожди и грозы.

Юг области окажется во власти северо-восточного ветра, который разовьет скорость до 6–11 метров в секунду. Температура воздуха днем достигнет 20…25 градусов выше нуля.

На севере подует юго-западный ветер. Его скорость колеблется от 2 до 7 метров в секунду, возможно усиление ветра до 11 метров в секунду. Воздух прогреется до 23…28 градусов, местами станет прохладнее: до 20 градусов.

В Благовещенске малооблачная погода, осадков не предвидится. Ветер северо-восточный, 4–9 метров в секунду. Уличные термометры покажут 23…25 градусов выше нуля, сообщают синоптики Амурского гидрометцентра.