Гороскоп на 3 июня: Весы разберутся в себе, а Близнецов ждет важная встреча

Восход Солнца: 04:23

Заход Солнца: 20:32

Солнце в Близнецах.

Овен. Неблагоприятный день для активной деятельности в профессиональной сфере. Вероятен спад жизненной энергии. Планы и мысли, которые придут вам в голову, не принесут желаемого результата. Выгоду можно получить только от старых дел.

Телец. Сегодня не упустите возможность заключить выгодную сделку. Можно переходить на новую работу. Любое начинание впоследствии принесет хорошие результаты. Но не стоит окунаться с головой в проблемы и ставить все на кон.

Близнецы. День, благоприятный для заключения сделок, деловых встреч. Вероятно получение новых интересных предложений. Сегодня возможны находки давно утерянных вещей или неожиданная встреча с давним другом.

Рак. День откровений, подключения к источникам энергии, очищения мыслей. Вас ожидают приятные хлопоты, связанные с поездкой или долгожданной покупкой. Покровительство влиятельного лица или помощь друзей могут способствовать финансовому успеху. Не исключено возвращение к старым проектам, которые принесут выгоду.

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Лев. Благоприятный день. Все дела будут даваться легко, денежные проблемы отступят. Возможна встреча с деловым человеком, который сделает выгодное предложение. Хорошо все обдумайте. Ваша карьера вступает в решающий этап, и нужно быть уверенным, что все поставленные цели будут достигнуты.

Дева. Опасный для Дев день. Необходимы сдержанность, аскетизм, противостояние соблазнам. Запланированные встречи лучше перенести на другой день. Не начинайте новых дел, избегайте тяжелой физической работы.

Весы. День отдыха, включения космической энергии любви, самоуглубления, размышлений о пройденном пути. Постарайтесь навести порядок в своих эмоциях и чувствах. Сегодня события дня являются отражением вашей внутренней сущности.

Скорпион. Благоприятный день для самореализации в творчестве. Без особых усилий вы сможете завершить выгодный заказ. События этого периода времени могут серьезно повлиять на ваше представление о самих себе.

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Стрелец. День активизации темных сил. События этого дня могут усилить ваше беспокойство и предчувствие опасности. Основные неприятности коснутся и материальной стороны жизни. Вам не помешают дополнительные меры предосторожности.

Козерог. Сегодня постарайтесь найти в себе силы и на время отойти от дел. День предполагает сосредоточение на духовных проблемах, уединение. Любые контакты могут привести к негативным результатам.

Водолей. Сегодня отложите все важные дела, не занимайтесь тяжелым физическим трудом. Может возникнуть необходимость реальной оценки происходящего. В этом случае вам будет легко произвести некоторые перемены в личной жизни.

Рыбы. Неблагоприятный день для деловых отношений. Постарайтесь не назначать на первую половину дня деловых встреч – вас ожидают ошибки в поведении. Возможны резкие и внезапные перепады в настроении. Обратите также внимание на состояние своего здоровья, особенно на правильное питание.

Астролог: Вальдемар Небоходцев