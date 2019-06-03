Профессионализм границ не имеет: в Сибири восстанавливают зубы даже в самых сложных случаях

Фото: Международный центр имплантологии iDent

Чем дальше от Москвы, тем дальше от цивилизации и «высоких технологий», принято считать. Но далеко не всегда и не во всём это так, утверждают имплантологи-стоматологи из Новосибирска. По словам врачей, качественную помощь могут оказать и за тысячи километров от центра, главное – знать, какому специалисту доверить свое здоровье.

Безнадежные не безнадежны?

Например, если вам сказали, что ваш стоматологический случай безнадёжный, зубы вам не вернуть и самое большее, на что вы можете рассчитывать, – съёмные протезы, вероятно, врач, с которым вы имели дело, просто не владеет всеми современными методиками или знает не обо всех возможностях имплантации. Нужно искать специалиста, который вам поможет. И находится он совсем необязательно в Москве или Европе.

«Безнадёжных случаев в нашей сфере практически не осталось, – утверждает главный врач Международного центра имплантологии iDent (Новосибирск), хирург-имплантолог Михаил Тодер. – Сегодня стоматологи помогают даже пациентам, которым отказали в имплантации зубов по причине атрофированной костной ткани челюсти или тем, у кого отсутствует достаточный объём костной ткани, поскольку для специалистов, выполняющих имплантацию по протоколу немедленной нагрузки, нет понятия неблагоприятное состояние кости».

Михаил Семёнович знает, о чём говорит: опытный имплантолог одним из первых в России начал внедрять имплантацию зубов без костной пластики по протоколу немедленной нагрузки, опираясь на собственный 20-летний опыт работы в Израиле, и помог уже тысячам людей в России, а также пациентам из других государств, по разным причинам оказавшимся без зубов. Его пациенты получили не просто зубы, они вновь обрели улыбки, уверенность и возможность не отказывать себе в маленьких радостях жизни, например, побаловать себя любимыми лакомствами, которых раньше были лишены.

Благодаря инновационной для большинства российских регионов услуге, которую иначе называют «зубы за один день», людям не приходится месяцами (а иногда и годами) проходить через череду неприятных операций и процедур – за один день (иногда 2–3 дня) они расстаются с зубными протезами, получают постоянные зубы и в тот же день начинают ими пользоваться.

А выполняя операции имплантации с использованием скуловых имплантатов (зигомы), которые устанавливаются не в челюстную, а в скуловую (более плотную по своей структуре и стабильную) кость, доктор Тодер свел количество безнадежных случаев практически к нулю.

«Эти имплантаты применимы при крайней степени атрофии альвеолярного гребня верхней челюсти, при недостатке костной ткани на верхней челюсти, когда у пациента полностью утрачен зубной ряд, в том числе в результате серьезной травмы или онкологического заболевания, при резекции верхней челюсти (когда полностью или частично отсутствует верхнечелюстная кость), – объясняет доктор Тодер. – Скуловые имплантаты мы также устанавливаем по протоколу немедленной нагрузки без костной пластики: то есть за один день пациент получает не просто имплантаты, но и несъемную конструкцию, которой может начать пользоваться. Я уже не говорю о возвращении к полноценной жизни, о котором раньше такие пациенты могли только мечтать!».

Условия для иногородних

Сегодня в клинику iDent едут пациенты из всей страны: от Москвы и центральной части России до отдалённых районов Севера и Дальнего Востока, и даже из-за границы: Германии, Швейцарии, Англии, Франции, Испании, Латвии, Болгарии, Норвегии, США, Канады, Таиланда, Сингапура, Китая, Казахстана и Узбекистана.

Именно поэтому в iDent стремятся предусмотреть всё для приезжих пациентов. «Мы дистанционно консультируем пациентов: просим отправить снимок компьютерной томографии, изучаем и даём человеку полное представление не только о том, какую операцию, во сколько этапов, за какой срок необходимо сделать, но и сколько надо будет заплатить. В дальнейшем стоимость имплантации не изменится, она будет зафиксирована в договоре, и если в процессе лечения обнаружится, что необходимо провести какие-то дополнительные работы, клиника самостоятельно понесёт эти расходы, – гарантирует Инна Тодер, директор Международного центра имплантологии iDent. – Мы всегда точно рассчитываем время пребывания пациента в клинике и заранее его информируем. Ситуация – завтра улетать, а работа не готова – исключена. Клиника максимально включается в работу и делает всё, чтобы пациенту не пришлось менять планы. Поэтому, если вы планируете летний отпуск и хотите совместить приятное с полезным, можете не переживать: вы всё успеете!».

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