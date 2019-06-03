Гороскоп на неделю 3 – 9 июня: Водолеи реализуют интересную идею, до Овнов дойдут слухи

Общий астрологический прогноз на неделю с 3 по 9 июня для всех знаков Зодиака.

Овен. У типичных Овнов на этой неделе могут возникать неприятности при общении окружающими людьми. Возможно, до вас дойдут какие-то слухи или сплетни, бросающие тень на близких вам людей или на вас самих.

Телец. Тельцы в первую неделю лета смогут добиться существенного улучшения состояния здоровья. Если у вас не все в порядке со здоровьем, то сейчас успешное время для прохождения медицинского обследования.

Близнецы. Поиск нового источника дохода увенчается желанным успехом. Ваша работоспособность, настойчивость и упорство принесут отличные результаты. Да и у вашего спутника жизни появится новая интересная и хорошо оплачиваемая работа.

Рак. Чем более запретен плод, тем он слаще. Не имея возможности вкусить его наяву, Раки обращаются за помощью к фантазии. Это весьма благоприятно для людей творческих профессий и не очень – для ремесла.

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Лев. С началом новой недели Львам предстоит полностью погрузиться в дела, уделив внимание вопросам финансового характера. Позвольте друзьям и коллегам делать то, на что они нацелены.

Дева. Внешнее спокойствие Дев окажется обманчивым – желание покопаться в себе и заняться самобичеванием будет слишком велико. Держите себя в руках, перестаньте предъявлять завышенные требования к себе и окружающим. Поймите и примите: право на ошибку имеет каждый человек.

Весы. Новые связи возникнут неожиданно, и не в результате выбора, а вследствие стечения не всегда понятных обстоятельств. Идет процесс, напоминающий химический, когда две и более слившиеся молекулы образуют новое вещество, свойства которого не есть простая сумма свойств каждой из них. Мистика, да и только. Возможна похвала шефа, подкрепленная материально.

Скорпион. На этой неделе у вас может появиться желание попробовать свои силы на том поприще, которое ранее не входило в сферу ваших интересов. Не исключено, что к этому вас подтолкнет человек, который опишет новое для вас занятие как нечто очень выгодное или полезное для здоровья.

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Стрелец. В начале недели очень важными будут здравомыслие и самообладание. Давать волю фантазии не стоит – это просто опасно. Чем больше иллюзий вы строите, тем меньше внимания обращаете на факты и детали, которые могут оказаться очень важными. Есть опасность повторить какие-то старые ошибки, сделать то, о чем позже придется жалеть.

Козерог. Звезды советуют проявить максимум внимания и такта по отношению к близким людям. Возможно, они не смогут оказать поддержку вашим инициативам, что создаст напряжение в отношениях.

Водолей. У Водолеев будут возникать интересные идеи, они будут строить грандиозные планы. Но этот период не располагает к действиям, поэтому пока все будет оставаться только в вашей голове.

Рыбы. Рыбам на этой неделе звезды советуют прислушиваться к мнению партнеров (по работе или браку). Именно от их позиции и поступков во многом будет зависеть реализация ваших задач.

Астролог: Вальдемар Небоходцев